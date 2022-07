L’incendie probablement criminel qui a ravagé mercredi et dans la nuit près de 1.200 hectares dans l’Ardèche, sans faire de victime, est quasiment fixé, tandis que dans les Alpes-de-Haute-Provence, 400 personnes ont été préventivement évacuées d’un camping à cause d’un feu.

Dans l’Ardèche, « depuis 06h00 ce jeudi matin, le feu est considéré comme fixé, on a stabilisé la majeure partie des lisières mais il y a encore un secteur où le feu est problématique, il brûle à contre-vent », a déclaré à quelques journalistes le lieutenant-colonel Jean-Michel Chalancon du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) du département.

Un seul feu encore actif

« Les flammes sont toujours là car le territoire est escarpé, mais d’ici deux heures cela devrait être réglé », a ajouté ce responsable. Une partie des secours a été « désengagée » vers 04h00 du matin, et « pour la journée on devrait garder 300-350 sapeurs-pompiers », contre 600 au plus fort de la mobilisation.

Dès minuit, un seul feu était encore « actif », autour de la commune de Lussas, près d’Aubenas, sur laquelle cinq départs de feu distincts avaient été enregistrés dès la matinée. Trois autres départs de feu ont eu lieu dans un rayon de 10 km.