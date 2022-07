Pas mieux qu’en 2021… Le Jour du dépassement mondial, date à laquelle l’humanité a consommé l’ensemble des ressources naturelles que la Terre est capable de renouveler en un an, tombe cette année, ce jeudi 28 juillet. Un jour plus tôt encore que l’an passé.

A partir de ce jeudi, « durant les 156 jours qui restent d’ici le 31 décembre, notre consommation de ressources renouvelables va consister à grignoter le capital naturel de la Terre, pointe Lætitia Mailhes, directrice « initiatives spéciales » du Global Footprint Network. Il nous faudrait 1,75 Terre pour régénérer ce que l’humanité consomme sur une année. »

Empreinte écologique vs biocapacité

C’est ce think-tank américain qui, chaque année depuis 1970, calcule ce Jour du dépassement, en compilant 15.000 données pour chacun des pays du globe. La méthode de calcul est toujours la même. Le Global Footprint Network se penche sur l’empreinte écologique de l’humanité, soit les surfaces nécessaires pour renouveler les ressources que l’humanité consomme pour répondre à ses besoins alimentaires, en bois, pour assurer le développement des villes… Et, surtout, absorber l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre que l’humanité produit. Ensuite, le think-tank se penche sur la biocapacité de la Terre, soit la capacité physique des espaces naturels à régénérer des ressources.

Tous ces indicateurs sont ramenés à une unité commune, exprimée en hectares globaux. En divisant la biocapacité de la Terre par l’empreinte écologique de l’humanité, puis en multipliant le résultat par le nombre de jours d’une année, on tombe sur ce « jour du dépassement ». La méthode n’est pas sans faille, mais elle a le mérite d’être à chaque fois la même, ce qui en fait un indicateur robuste pour observer les tendances.

Un Jour du dépassement coincé à fin juillet

Et celles-ci ne vont guère dans le bon sens. En 1971, ce Jour du dépassement mondial tombait toute fin décembre, l’humanité ne dépensant guère plus de ressources que la planète était capable de renouveler. Depuis, cette date n’a cessé d’avancer dans le calendrier. « Ces vingt dernières années, le Jour du dépassement a encore avancé de deux mois pour se fixer vers fin juillet d’où elle ne bouge plus depuis six ans », détaille Lætitia Mailhes. Seule exception : 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19 et des confinements à répétition. Le Jour du dépassement avait alors reculé au 22 août. Un progrès tout de suite perdu l’année suivante, comme lors des crises économiques de 1973, 1979, 2008 où de tels yo-yo avaient déjà été observés, rappelle Laëtitia Mailhes. En clair, les seuls reculs du Jour du dépassement à ce jour sont liés à des changements conjoncturels, jamais encore à des changements structurels dans nos modes de vie.

Première cause du dépassement : notre empreinte carbone, soit la quantité de gaz à effet de serre générée par les activités humaines qui dépasse largement ce que la planète est capable d’absorber en une année, via ses puits de carbone naturels (océans, forêts, prairie etc). Nos émissions compte ainsi pour 60 % l’empreinte écologique totale de l’humanité, calcule le Global Footprint Network. C’est cette catégorie qui doit être ramenée à zéro d’ici à 2050, dans les objectifs de neutralité carbone que se fixent de plus en plus de pays, territoires et villes.

Un système alimentaire qui pèse lourd

Mais réduire nos émissions n’est pas le seul défi devant pour repousser le Jour du dépassement. Cette année, le Global Footprint Network et le WWF, son partenaire, mettent l’accent sur notre système agricole et alimentaire, autre cause majeure du jour du dépassement. Il accapare 55 % de la biocapacité de la Terre. « Autrement dit, la moitié de la planète, en termes de surfaces productives, est utilisée pour nourrir l’humanité », précise Pierre Cannet, directeur du plaidoyer du WWF France.

Le tout, avec une efficacité discutable. « D’un côté, nous avons aujourd’hui près de 700 millions d’êtres humains qui souffrent de la faim chaque année et, de l’autre, plus deux milliards de personnes en surpoids ou obèses​, poursuit-il. Autrement dit qui mangent trop ou pas bien. » Notre système agricole et alimentaire n’est pas non plus sans impact sur l’environnement, en générant son lot de gaz à effet de serre, de déforestation, de pertes de biodiversité dans les milieux terrestres et d’eau douce, rappelle le WWF.

« Notre système alimentaire et agricole a perdu la tête », estime alors Pierre Cannet qui rallie alors les nombreuses voix qui appellent, ces dernières années à le transformer en urgence. Le WWF et Global Footprint Network fixent trois grandes priorités.

Réduire la consommation de viande

La première est de réduire notre consommation de protéines animales pour augmenter celles de protéines végétales. Un appel que le WWF adresse tout particulièrement aux Européens. L’ONG renvoie vers un rapport de 2018 de la Fondation RISE qui estime qu’en moyenne, les citoyens de l’UE mangent deux fois plus de viande que ce que recommandent les autorités sanitaires. Cette surconsommation n’est pas seulement néfaste pour la santé, elle est aussi gourmande en terres cultivées et donc, en biocapacité terrestre, pointe Pierre Cannet. « Au moins la moitié de la production céréalière de l’UE est utilisée pour l’alimentation animale, illustre-t-il. Soit pour nourrir des bêtes que nous allons consommer ensuite. »

La deuxième urgence, pour le WWF, est de stopper la conversion des espaces naturels, soit la transformation de forêts, mangrove, prairies… en terres cultivées. Là encore, l’UE est parmi les premiers visés. « Elle est le deuxième exportateur mondial de produits agricoles issus de la déforestation tropicale, rappelle le directeur du plaidoyer du WWF. C’est notamment le soja que nous importons massivement du Brésil, où la culture grignote la savane du Cerrado, pour nourrir le bétail.

Enfin, le troisième pilier du plan de transformation demandé par le WWF et le Global Footprint Network consiste à abandonner le modèle de l’agriculture industrielle pour développer partout l’agroécologie. Ce modèle de production cherche à s’appuyer le plus possible sur les services qu’offre la nature alentour, en limitant au maximum l’utilisation d’intrants et en s’interdisant les produits chimiques. « Aujourd’hui, ce modèle fonctionne par la preuve, sur le terrain, lance Pierre Cannet. Mais les surfaces converties restent insuffisantes. » Le WWF fixe alors comme priorité de subventionner l’agroforesterie, réduire l’usage des intrants chimiques, réduire le cheptel européen en sortant de l’élevage industriel.

Plusieurs opportunités politiques se profilent qui pourraient permettre d’avancer vers ce système alimentaire que prônent le WWF et Global Footprint Network (lire encadré). En attendant, rien n’empêche les Européens de revoir par eux-mêmes leurs habitudes alimentaires, en réduisant notamment leur consommation de viandes. Un point sur lequel insiste aussi le WWF.