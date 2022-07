Emmanuel Macron a promis mercredi l’achat d’avions supplémentaires pour lutter contre les incendies, à l’occasion d’un déplacement en Gironde où il a rendu hommage aux pompiers qui font enfin ralentir les deux gigantesques incendies faisant rage depuis plus d’une semaine.

« Merci à vous, merci infiniment ! » A La Teste-de-Buch, au bord du bassin d'Arcachon, où il est arrivé dans l’après-midi à La Teste-de-Buch, le président a longuement rendu hommage aux sapeurs-pompiers, aux personnels de la sécurité civile, aux forces de l’ordre, aux élus et à l’ensemble des personnes mobilisées contre le feu qui ravage la forêt située aux abords de la dune du Pilat.

Un besoin d’avions

Profitant de cette visite, Jean-Luc Gleyze et Xavier Fortinon, respectivement présidents PS des départements de Gironde ​et des Landes, ont réclamé dans une lettre ouverte au chef de l’Etat « une flotte (aérienne) plus conséquente, et une répartition territoriale adaptée ».

La France va devoir « acheter plus » d’avions de lutte contre les incendies, est convenu Emmanuel Macron à La Teste-de-Buch.

Les 22 avions dont est dotée la protection civile étaient « suffisants ces dernières années. (…) Est-ce qu’il faut en avoir davantage ? La réponse est oui », a-t-il jugé, soulignant que cette flotte augmentée serait européenne et appelant à « redéployer une stratégie industrielle » pour construire ces appareils.