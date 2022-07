Avec 18 % de son territoire occupé par des forêts et espaces boisés, la Sarthe n’a malheureusement pas échappé aux violents incendies qui touchent la France ces derniers jours. Après 48 heures de combat contre les flammes et l’intervention d’un avion bombardier d’eau, les pompiers ont enfin réussi à fixer dans la nuit de mardi à mercredi le feu, qui a ravagé 330 hectares de végétation. « C’est le plus gros incendie qu’a connu la Sarthe » depuis plusieurs dizaines d’années, précise à 20 Minutes Agathe Cury, directrice de cabinet du préfet.

L'incendie, qui a brutalement progressé mardi après-midi sur le secteur Teloché-Mulsanne-Ruaudin au sud du Mans, mobilise toujours 270 pompiers et 77 véhicules ce mercredi matin. Car malgré des conditions météo bien plus favorables (un air plus humide et plus frais), une « opération stratégique » doit encore être menée ces prochaines heures. « Les pompiers procèdent au noyage, c’est-à-dire l’humidification des sols pour éviter toute reprise », explique Agathe Cury.

Au total, 200 habitations ont été évacuées depuis lundi. Les riverains pourraient prochainement rentrer chez eux, peut-être même dans la journée de mercredi. En parallèle, une enquête a été ouverte mais aucune piste n’est encore privilégiée quant à l’origine du feu.