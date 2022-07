Un peu de fraîcheur ? Météo-France a levé mardi matin la vigilance rouge canicule sur 15 départements de la façade atlantique, mais 73 départements restent placés en vigilance orange.

« Une masse d’air océanique plus fraîche est arrivée par l’ouest », mettant fin à « l’épisode caniculaire intense sur la façade atlantique », relève le bulletin de Météo-France, qui précise que « les températures repartiront à la hausse dans les régions plus à l’est » avec des maximales entre 37 et 40 degrés. En fin de journée, « des orages localement violents » sont prévus sur les Hautes-Pyrénées et le Béarn, avant de progresser vers la région toulousaine, la Dordogne et le Limousin.