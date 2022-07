La chaleur n’en a pas fini avec l’Hexagone. Météo-France a placé 15 départements en vigilance rouge pour canicule et évoque « un pic de chaleur extrême sur la façade ouest » du pays. 51 départements et l’Andorre sont aussi en vigilance orange. La vague de chaleur devrait atteindre son pic lundi, précise l’institut météo.

🔴 15 dpts en #vigilanceRouge

🔶 51 dpts et l'Andorre en #vigilanceOrange



Restez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/JHkBHl2PeU — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les départements concernés par la vigilance rouge sont les Landes, le Gers, le Lot et Garonne, la Gironde, la Dordogne, la Charente Maritime, les Charente, les Deux Sèvres, la Vendée, la Loire Atlantique, le Maine et Loire, l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan, les Côtes d’Armor et le Finistère.

51 départements en vigilance orange

Le pic de chaleur extrême de cette vague, débutée mardi, justifie le passage de ces 15 départements en « vigilance rouge canicule pour un début d’événement le 18 à 12 heures ». 51 départements sont par ailleurs en vigilance orange – soit 13 de plus que dans la matinée de dimanche – et le reste de la France – à l’exception de la Corse-du-Sud – est en jaune.

L’échelle des vigilances météo compte trois niveaux d’alerte : jaune (soyez attentifs), orange (soyez très vigilants) et rouge (vigilance absolue). La journée de lundi pourrait être l’une des plus chaudes jamais enregistrées à l’échelle de la France. « Il y a énormément de records attendus demain : en Bretagne, avec peut-être jusqu’à 40 °C à Brest », ce qui serait un record absolu, mais aussi dans les Landes, où « la forêt landaise sera au-dessus des 42 °C et peut-être jusqu’à 44 °C », a déclaré Olivier Proust, prévisionniste de Météo-France lors d’un point presse.

« Une nuit vraiment torride »

La nuit de lundi à mardi sera brûlante dans tous les départements en rouge : « On va avoir une nuit vraiment torride », avec des minimales ne descendant pas en dessous de 25/26 °C au plus frais de la nuit, a-t-il ajouté. Mardi, « la baisse sensible des températures par l’Atlantique se confirme. En conséquence, la vigilance rouge canicule devrait être levée sur la carte de mardi à 6 heures », selon le bulletin de Météo-France.

Dès mercredi, « les fortes chaleurs ne concerneront plus que le quart sud-est avec des nuits toujours très chaudes, situation qui pourrait y perdurer encore quelques jours ».