Plus de 40 degrés dans certaines régions. Météo France place jeudi onze départements en vigilance orange canicule : la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales, le Gard, l’Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence. Vingt-huit autres départements ont été placés en vigilance jaune.

Les Alpes-de-Haute-Provence, le Gard, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse ont été ajoutés aux sept départements placés déjà depuis mardi à ce niveau de vigilance dans le cadre de l'épisode caniculaire, le deuxième en un mois, qui s'est installé sur la France et devrait durer jusqu'à mardi.

Dans de nombreux lieux, les festivités du 14-Juillet ont été adaptées, voire annulées, à cause de la chaleur et des risques élevés d'incendie.





Et la situation ne va pas s’arranger tout de suite. « Samedi, les températures restent très élevées sur la moitié sud et commencent à remonter doucement sur la moitié nord. L’extension des fortes chaleurs vers le nord s’amplifie dimanche et surtout lundi », prévient Météo France sur son site.

En prévision des fortes chaleurs, le gouvernement a réactivé mi juin le numéro vert canicule : 0800.06.66.66.