À Sense City, les scientifiques font la pluie et le beau temps. Ce laboratoire constitué de deux mini-villes est équipé d’une chambre climatique mobile unique en Europe permettant d’y simuler toutes sortes d’événements climatiques et d’épisodes de pollution.

Dans cet environnement contrôlé et rempli de capteurs, les chercheurs de l’Iffstar (Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux) testent des équipements prototypes pour préparer la ville de demain au réchauffement climatique. Passant d’une température de -10°C à +40°C ou encore en augmentant l’humidité jusqu’à 95 %, ils caractérisent et modélisent l’impact de ces conditions climatiques extrêmes sur nos sols, nos habitations et notre mobiliers urbains.

Parmi leurs travaux de recherche, des habitations entièrement en terre crue, des briques, jusqu’aux sous-couches en passant par l’enduit. Ce matériel autorégule la température et l’humidité d’une pièce et permettrait ainsi de réduire l’usage de la climatisation. Pour contribuer au rafraîchissement urbain les chercheurs étudient les actions entre eau, sol, végétaux et atmosphère pour repenser la végétalisation en centre-ville et la gestion des eaux pluviales.

Destinée aux chercheurs, la mini-ville collabore aussi avec des industriels et des collectivités publiques souhaitant effectuer des travaux d’expérimentations et ainsi exploiter au mieux les énergies qui nous entourent.