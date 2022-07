Canicule, plume, dôme… Notre lexique météo spécial fortes chaleurs

Il fait chaud. Ok, c’est un fait. Mardi, il a fait 36 °C à Bordeaux et à Toulouse, 35 °C à Nantes, selon Météo-France, qui prévoit pour ce mercredi et jeudi des températures allant jusqu’à 37-38 °C dans le Sud-ouest et en basse vallée du Rhône. Et sept départements du Sud-Ouest, la Drôme et l’Ardèche, sont toujours placés en vigilance orange canicule.

Donc il fait chaud. Mais il fait chaud plus ou moins longtemps, plus ou moins intensément. En fonction des températures atteintes, mais aussi des phénomènes climatiques, les épisodes de chaleur ne portent pas le même nom. Pic, vague, dôme, plume… Si ces termes nous font tous suer, ils ne sont pas synonymes et renvoient à des événements très distincts. Or le changement climatique devrait générer des étés « de plus en plus chauds, où 35 °C sera la norme », a assuré en début de semaine Météo-France. Ces épisodes de chaleur vont donc devenir de plus en plus fréquents et forts et ce lexique pourrait bien vous servir.