Avis aux randonneurs​, il est à nouveau possible d’accéder aux forêts et aux garrigues de plus d’un hectare, dans le Gard. Vendredi, pour limiter les risques d'incendies, la préfecture avait interdit aux piétons et aux automobilistes d’arpenter les massifs.

« Les conditions permettent de lever cette interdiction », indique ce mardi matin la préfecture du Gard, qui note toutefois que le département reste « en alerte feux de forêts pour les prochaines semaines compte tenu des conditions météorologiques ».

Ces derniers jours, le Gard est en proie à des dizaines de départs d’incendies. L’un des plus virulents a détruit près de 620 hectares à Bessèges et Bordezac.