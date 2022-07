La France va cramer avant même le 14 juillet. Dès lundi, le thermomètre va grimper plus vite que Pogacar n’escalade un col alpin, pour s’établir entre 36 et 38 °C en Gironde, dans le Tarn-et-Garonne, le Gard, le Vaucluse, la Drôme ou encore les Landes. Le reste de la côte Atlantique aura droit à des températures proches de 34 °C. Quant au reste du pays, ça sera minimum 30 °C. Mardi, des pointes à 39 °C devraient être enregistrées localement.

🌡️ #Vaguedechaleur

La hausse des T°C de ce week-end va se poursuivre en début de semaine. Dès lundi, T°C atteindront 36/38°C dans une partie du Sud-Ouest et basse vallée du Rhône. Fortes chaleurs progressivement vers nord du pays d'ici fin de semaine. Pic attendu les 16 et 17/07. https://t.co/jwzJ8lIKbB pic.twitter.com/R5xvdS9VbD — Météo-France (@meteofrance) July 9, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Selon Météo-France, la chaleur devrait rester et même s’aggraver tout au long de la semaine, avec un pic de chaleur attendu le 16 juillet. Mais l’institut météorologique précise qu’il est trop tôt « pour préciser le risque caniculaire d’un point de vue géographique et chronologique, ainsi que l’intensité et la durée de cet événement ». Cette seconde vague de chaleur en quelques semaines pourrait néanmoins être redoutable, alors que certaines régions font déjà face à de puissants incendies et que les services d’urgences sont débordés.