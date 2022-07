Face aux risques extrêmes d’incendie dans le département du Gard, plusieurs communes du département ont pris officiellement la décision de ne pas tirer de feu d’artifice le 14 juillet. « Les circonstances actuelles, avec le risque majeur de nouveaux départs de feu, nous obligent à la prudence et à la responsabilité et je sais que les Nîmois, qui sont très attachés à cet évènement festif, le comprendront aisément » évoque le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier (LR).

D’autres communes ont également pris cette décision : Anduze, La Grand-Combe et Vézénobres, notamment, trois communes situées dans les Cévennes. Selon Caroline Cayeux, ministre déléguée, chargée des collectivités territoriales, la préfète du Gard devrait interdire les feux d’artifice dans le département. Les services de la préfecture étudient la situation et aucune décision officielle dans ce sens n’a pour le moment été prise.

Le Gard toujours en vigilance rouge feux de forêt

Depuis plusieurs jours, le Gard est en vigilance rouge incendie avec de multiples départs de feu quotidiens. Le plus important d’entre eux, à Bessèges et Bordezac, dans les Cévennes, a entraîné la destruction de 650 hectares de forêt. Après de longues heures de lutte et le renfort de pompiers des départements voisins, il a finalement été maîtrisé. Mais il reste sous surveillance en raison du vent qui fait craindre des reprises. Plus d’un millier de sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans le Gard ces derniers jours.

[#FeuxDeForet] 🔥 Risque feux de forêt pour le dimanche 10 juillet 2022

➡️ Vigilance Rouge 🔴 Val de Cèze, Gard Rhodanien,Gardon Vidourle, Garrigues, Costières Petite Camargue, Nord Cévennes

➡ Vigilance Orange 🟠 Sud Cévennes, Causse Aigoual ℹ️ Infos sur https://t.co/ZYFvLzXCyW pic.twitter.com/2PE4dSnLWd — Préfète du Gard (@Prefet30) July 9, 2022

Les secteurs du Val de Cèze, du Gard Rhodanien, du Gardon Vidourle, des Garrigues, des Costières et de la Petite Camargue, du Nord Cévennes sont en vigilance rouge pour les feux de forêt. Le Causse et l’Aigoual et le sud des Cévennes sont en vigilance orange. La préfète du Gard, a pris la décision d’interdire jusqu’au lundi 11 juillet minuit, l’accès, la circulation, le stationnement de tout véhicule, la présence des personnes et toute autre forme de circulation y compris piétonne, dans les forêts et garrigues du département de plus d’un hectare.