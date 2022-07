Dans le Gard, les incendies font rage, depuis plusieurs jours. Le plus dévastateur d’entre eux, à Bessèges et Bordezac, a détruit plus de 620 hectares de végétation.

Pour limiter les risques de nouveaux incendies, la préfecture du Gard a indiqué en début d’après-midi que l’accès à pied ou en voiture aux forêts​ et aux garrigues de plus d’un hectare était strictement interdit, dans le département, jusqu’à lundi.

Une amende de 750 euros

Le stationnement de tout véhicule est également prohibé. Cette interdiction ne s’applique pas, toutefois, aux personnes chargées d’une mission de service public qui justifie leur présence dans le massif, aux propriétaires, locataires et leurs proches et aux prestataires de services ou aux personnes effectuant des travaux. Les secours ont par ailleurs, bien sûr, l’autorisation de circuler dans les forêts et les garrigues.

En cas d’infraction à cet arrêté préfectoral, les services de l’Etat préviennent que les contrevenants devront faire demi-tour, avec une amende de 750 euros dans la poche.