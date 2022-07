Les écolos n’ont-ils d’écologique que les paroles, mais pas les actes ? C’est ce qu’affirment plusieurs publications largement partagées sur les réseaux sociaux. On y voit la jeune ambassadrice de la préservation de la planète, Greta Thunberg, sur scène face à une foule. La photographie qui suit prétend montrer le même lieu après les festivités, remplie de déchets.

Selon plusieurs internautes l'écologie n'était que dans les discours au festival de Glastonbury - Capture d'écran

« Que cette jeunesse est pathétique ! Ça va idolâtrer Greta Thunberg, c’est même pas capable de jeter un papier dans une corbeille ! Glastonbury a été cette année le plus grand rassemblement d’hypocrites », écrit un internaute.

FAKE OFF

Glastonbury, c’est un festival en Angleterre qui se décrit comme faisant « partie des plus grands trésors de musique et d’art de la planète ». L’édition 2022 s’est tenue du 22 au 26 juin derniers. Et le samedi 25, Greta Thunberg a bien volé la vedette aux musiciens le temps d’un discours d’une dizaine de minutes sur la grande scène.

Après avoir dressé un sombre tableau pour l’avenir de la planète, la militante a souligné : « Les générations qui nous ont précédé ont échoué. Nous avons cette responsabilité historique d’inverser le cours des choses. Si un petit groupe d’écoliers est capable de faire descendre des millions de personnes dans la rue, imaginez ce que nous pourrions faire tous ensemble, si nous essayions. » Sa venue surprise n’avait été annoncée que quelques heures auparavant.

Des clichés de 2011 et 2015

Et les photographies des déchets qui jonchent le sol ? Elles n’ont pas été prises suite à ce discours. Par une recherche d’image sur Google, il est possible de retrouver ce cliché sur le site du Daily mail, dans un article publié en juin 2019. Mais également dans un portfolio du photographe David Hedges, dont le nom est inscrit en bas à gauche. Elle date en réalité du 29 juin 2015, avec pour légende : « Les fêtards commencent à rentrer chez eux à travers une mer de détritus près de la Pyramid Stage alors que le festival de Glastonbury se termine à Worthy Farm, Somerset. »

Des photographies semblables sont également partagées, et elles non plus ne sont pas de l’édition 2022. Une nouvelle recherche d’image permet de trouver le cliché dans une banque d'image en ligne, cette fois daté du 27 juin 2011.

Le festival de Glastonbury a déjà été pointé du doigt pour sa pollution très importante. Chaque année, des photographies, comme celles utilisées dans la publication, déploraient une quantité importante de déchets. Depuis 2019, la vente de bouteilles en plastique à usage unique y est interdite. « Avec plus d’un million de bouteilles en plastique vendues en 2017 pendant le festival, nous estimons qu’arrêter de les vendre est le meilleur moyen d’avancer », déclaraient à l’époque les organisateurs dans un communiqué.