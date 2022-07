« La France va cramer cette semaine… » Cette phrase choc de Marc Hay, journaliste météo à BFMTV, a marqué les esprits au mois de juin. Au point qu’elle est reprise par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux depuis deux jours.

La cause ? Une carte météorologique de la France tapissée de rouge foncé, presque noir, qui révélerait des prévisions météorologiques « terrifiantes » pour le 16 juillet prochain. Une vague de chaleur atteignant 43 voire 46 °C devrait frapper le pays tout entier.

La publication montre une mesure réalisée le 2 juillet. (En haut à droite) - Capture d'écran

De quoi égaler le record national de température enregistré à Vérargues dans l’Hérault le 28 juin 2019. Faut-il se préparer à souffrir à nouveau ? On fait le point.

FAKE OFF

La carte présentée dans les publications provient du site wxcharts.com. Il s’agit d’un site anglais, agrégateur de données météorologiques. Depuis de nombreuses années, beaucoup de centres nationaux et continentaux de suivi météorologiques rendent publiques leurs mesures à court, moyen et plus long terme. Ce site les regroupe, afin de proposer au grand public ces résultats et les différentes prévisions.

Les chiffres montrés sont donc… réels. Mais cela ne signifie pas que la France connaîtra le « four » annoncé par les internautes. « Il ne s’agit ici que d’un “run” d’un modèle américain nommé GFS, explique Frédéric Long, prévisionniste à Météo-France. On ne peut pas conclure que c’est la température que nous subirons dans une semaine. »

51 hypothèses pour une prévision

Pour comprendre la sérénité du scientifique face à ces chiffres, il faut d’abord comprendre comment fonctionnent les mesures météorologiques. Des millions de données sont collectées chaque jour par Météo-France. 90 % sont fournies par des satellites météorologiques, les 10 % restants par des stations au sol, des radiosondages, des capteurs embarqués sur des avions de ligne et des navires de commerce ou installés sur des bouées ancrées et dérivantes. « Nous échangeons également nos données avec les autres centres de prévisions dans le monde », dit Frédéric Long.

Les centres utilisent alors des « modèles », des méthodes de calcul, pour établir des prévisions. Météo-France se base sur « la prévision d’ensemble du modèle européen » du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT). Cela signifie que Météo-France ne se contente pas des résultats d’un modèle. Il fait « tourner » ces modèles 51 fois, en les reparamétrant à chaque fois, pour envisager différentes possibilités. C’est ce que les prévisionnistes appellent un « run ». Si de nombreux résultats convergent, c’est que la prévision est fiable. S’ils divergent, les météorologues s’avanceront moins sur un résultat (les fameux « indices de confiance » chers à Evelyne Dhéliat).

10 à 15 °C de moins le lendemain

Si les méthodes diffèrent selon les centres de prévisions, Frédéric Long nous informe que les Américains, avec leur modèle GFS, effectuent quatre runs par jour. Or, le résultat présenté dans la publication devenue virale ne représente qu’un seul et unique run. « Les prévisions peuvent être très variables. Le lendemain de ce run, un nouveau, issu du même modèle, donnait 10 à 15 °C de moins, » précise Frédéric Long.

Surtout, le prévisionniste insiste sur la fiabilité très relative des mesures à long terme. Ici, la capture d’écran montre que le run a été effectué le 2 juillet, pour une prévision au 16 juillet, soit 14 jours en amont. « Les prévisions les plus sûres sont établies seulement deux à trois jours avant. Au-delà, c’est beaucoup plus incertain. »

Il fera chaud dans le Sud

Il existe quantité de données disponibles sur Internet. Mais aussi intéressantes soient-elles, elles ne sont pas à la portée de tous. « Pour les non-initiés, elles sont difficiles à appréhender. C’est pour cela qu’il faut se méfier des données brutes publiées ainsi. »

Mais alors, canicule ou pas canicule la semaine prochaine ? : « On sait que la semaine sera plus chaude qu’aujourd’hui. Mais c’est encore trop loin pour l’annoncer. Il y a une possibilité de vague de chaleur et de températures très élevées dans le Sud. »