Ce qui occupe dans l’immédiat RTE (Réseau de transport d'électricité), c’est l’hiver prochain. Entre baisse de la production nucléaire en France, et crise internationale, la production d'électricité pourrait bien connaître des tensions.

Cela n’empêche pas le transporteur de l’électricité de regarder au-delà, et notamment vers 2050, date à laquelle la France ambitionne d’atteindre une production énergétique décarbonée. Pour cela, il faudra « réduire la consommation d’énergie finale de 40 % et augmenter la consommation électrique décarbonée de 35 % d’ici à 2050 » explique Dominique Millan, directeur du développement et de l’ingénierie chez RTE Sud-Ouest. Pour y parvenir, RTE a établi six scénarios de mix énergétique, dans lesquelles figure un socle commun : « Le développement significatif des énergies renouvelables » assure Dominique Millan.

« Fort développement du solaire »

Tout ce qui touche à la production électrique décarbonée est donc scruté à la loupe. Et la Nouvelle-Aquitaine fait figure de bon élève, avec une augmentation de 14,2 % de la production d’énergie éolienne dans la région en 2021, et de 9,2 % de la production solaire. « Le volume de production des parcs éoliens et photovoltaïques a fortement augmenté l’année dernière, avec notamment un fort développement du solaire ces dernières années », observe Dominique Millan.

Le parc d’énergies renouvelables a connu une hausse record en 2021 dans la région, avec une augmentation de 20,3 % par rapport à 2020, grâce essentiellement au solaire. La Nouvelle-Aquitaine reste ainsi « la première région de France pour l’énergie solaire, à la fois en termes de production et de parc installé. » Et même si certains projets, comme celui d’Horizeo, une méga centrale solaire qui doit s’installer à Saucats (Gironde), rencontrent quelques hostilités localement, RTE se doit d’assurer « un accès au réseau de transport de l’électricité » à chaque nouvelle installation.

La part des énergies renouvelables dans la production électrique en Nouvelle-Aquitaine, représente désormais 23,9 %, celle du nucléaire étant de 74 %. « La production d’électricité s’est maintenue sur l’année à près de 98 % par des sources n’émettant pas de gaz à effet de serre », souligne ainsi RTE.

Production éolienne au nord, production solaire au centre

Géographiquement, « les productions éoliennes sont plutôt au nord de la région, Charente, Charente-Maritime, Creuse et Haute-Vienne, analyse Jacques Tassy, directeur du centre d’exploitation Toulouse chez RTE. La partie photovoltaïque se trouve essentiellement dans la partie centrale de la région, avec un certain nombre de parcs au-delà des 10 MW en Gironde, dans les Landes et le Béarn. L’hydraulique se retrouve bien sûr au sud de la région, dans les Pyrénées-Atlantiques. »

« Le développement massif des énergies renouvelables de ces deux dernières années inscrit la région Nouvelle-Aquitaine dans la trajectoire des scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050 », conclut RTE.