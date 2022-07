Les importants orages de cette semaine n’auront pas suffi. Les 10 mm à 75 mm de pluie qui sont tombés dans les Alpes-Maritimes ont permis de « soulager temporairement les niveaux des cours d’eau superficiels » mais pas « d’inverser durablement la tendance de fond [le déficit de 40 à 60 % par rapport à la normale des recharges d’eau] », comme l’écrit la préfecture par communiqué.

Les services de l’Etat ont alors déclenché une nouvelle fois le « stade de crise », le plus haut niveau de gravité en cas de sécheresse dans certains territoires. Il concernait seulement le bassin-versant de l’Esteron depuis le 19 juin, il s’étend ce vendredi à ceux de l’Artuby, de la Brague et des Paillons. Ainsi, il est interdit d’arroser de nuit comme de jour et il est notamment impératif de réduire de 60 % les consommations industrielles, et ce, jusqu’au 31 juillet.

Le bassin de la Siagne aval reste en « vigilance »

Le préfet place également au « stade d’alerte renforcée » les bassins-versants de la Siagne amont, du Loup et de la Cagne, du Var amont, du Var aval, et du bassin de la Roya, de la Bévéra et des côtiers mentonnais. Le bassin de la Siagne aval reste, lui, en « vigilance » grâce à la réserve du lac de Saint-Cassien.

La préfecture rappelle que ces mesures pourront être durcies ou prolongées en fonction de l’évolution de la situation. En cas de non-respect des consignes, les usagers risquent jusqu’à 1.500 euros et jusqu’à 3.000 euros en cas de récidive. Depuis le début des contrôles, déjà 25 contraventions ont été dressées.