D’après les études du gouvernement monégasque, près de deux millions de contenants plastiques sont jetés chaque année, rien que dans la Principauté. Face à ce constat et la réalité que le plastique incinéré est la première source de gaz à effet de serre du Rocher avec 23 % des émissions, la mission pour la transition énergétique (MTE) s’est donné comme défi d’arriver à une réduction de 55 % d’ici 2030 avec un objectif de « zéro déchet plastique à usage unique ».

Et pour y arriver, la cité Etat vient de lancer le dispositif « MaConsigne ». Vingt-sept points de vente de repas à emporter de la ville proposent désormais des récipients en verre pour leurs clients. Ces derniers peuvent ensuite déposer les contenants sales dans une des 20 bornes dispersées dans la Principauté.

Anticipation de la loi du 1er janvier 2023

« Comme on dit, il n’existe pas de meilleur déchet que celui qui n’existe pas, commence Annabelle Jaeger-Seydoux, à la direction de la mission pour la transition énergétique (MTE). On s’est lancé dans le vaste projet en 2016 avec la fin des sacs en plastique à usage unique, puis celle des objets de la vie courante comme les touillettes, les couverts ou les pailles. « MaConsigne » est dans la continuité de nos actions et anticipe la mesure du 1er janvier 2023. Dans six mois, les entreprises qui ont des espaces de restauration devront éliminer tout ce qui est à usage unique. »

La directrice de la MTE conçoit qu’il est plus facile d’accompagner « chacun dans la démarche d’une transition écologique » en étant dans un « pays ville » et ainsi, permettre une coordination à l’échelle du territoire. A ce jour, près de 1.500 contenants ont été demandés pour 27 endroits différents. Il resterait seulement une dizaine de restaurants qui n’ont pas encore adhéré.

Côté client, « c’est très bien accueilli, assure Annabelle Jaeger-Seydoux. Lors de nos enquêtes, 90 % des personnes interrogées assuraient que si c’était facile à faire, elles passeraient à l’acte. On a fait trois ans d’études pour y arriver. Pour profiter du service, il suffit de télécharger une application, rentrer ses coordonnées bancaires pour la consigne de 7 euros si le récipient n’est pas retourné dans une des bornes sous 14 jours [le montant n’est pas débité si c’est rendu]. Sur MaConsigne, on géolocalise les endroits partenaires ainsi que les bornes de collecte [cinq sont à la gare, trois à la Condamine, six à Fontvieille, cinq à Monte-Carlo et une à Monaco ville]. Chacune peut recevoir jusqu’à 100 contenants. »

Economie circulaire

Cette opération est également en économie circulaire. La directrice de la MTE précise : « Nous avons uniquement des partenaires locaux. De ceux qui récupèrent les récipients en verre en passant par ceux qui les lavent à l’organisme qui colle les QR code sur les boîtes. C’est une illustration parfaite que l’économie circulaire peut fonctionner avec une activité qui génère des emplois localement et favorise l’achat en Principauté. C’est un cercle vertueux. »

Les prochaines étapes du projet sont d’étendre « MaConsigne » à la livraison et d’imaginer le « zéro déchet plastique » pour les restaurants en entreprise. « La perspective ensuite serait de proposer ce dispositif aux communes limitrophes de Monaco, ajoute Annabelle Jaeger-Seydoux. On a plein d’idées. Rien que sur l’emballage, on pourrait aller encore plus loin. »

Elle conclut : « L’idée est de proposer, de mettre en place de la façon la plus accessible pour que, si quelqu’un souhaite le faire, il le puisse. Il n’y a plus d’excuses pour l’écologie. »