De quoi peut-être sauter le pas. La région Occitanie vote ce jeudi le lancement, « dès juillet », d’une nouvelle aide à l’achat d’une voiture électrique neuve. Elle sera accessible aux foyers non imposables (soit la moitié de la population), avec un montant pouvant aller « jusqu’à 5.000 euros » et cumulable avec l’aide d’Etat pouvant, elle, grimper jusqu’à 9.500 euros, notamment dans les territoires soumis à une Zone à faibles émissions (ZFE) comme Toulouse, et Montpellier désormais.

Le dispositif existait déjà en Occitanie depuis 2019, à hauteur de 2.000 euros, mais il ne concernait que les véhicules électriques d’occasion. Près de 4.000 particuliers en ont déjà profité pour un coût d’achat moyen d’un véhicule de 10.500 euros.

Le coup de pouce concerne aussi les artisans. Avec une prime spécifique de 3.000 euros. « Nous souhaitons que l’arrivée des ZFE ne soit pas pénalisante pour leur chiffre d’affaires », explique Carole Delga (PS), la présidente de région.