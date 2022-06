Après la canicule, place au tonnerre et aux éclairs. Des orages sont prévus ce jeudi dans l’est de la France. Météo-France a placé dix départements en vigilance orange pour ces risques. « Des orages virulents se développent en début d’après-midi sur la Haute Loire, puis remontent vers le sud de l’Alsace », précise l’organisme météorologique.

Les départements concernés sont l’Ain, le Doubs, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire et le Territoire de Belfort. « Ces orages pourront être violents accompagnés de grêle et de fortes rafales de vents, mais surtout par de très fortes intensités de précipitations », souligne Météo-France dans son bulletin, ajoutant que de 30 à 40 millimètres d’eau par heure sont à prévoir par endroits.

🔶 10 dpts en #vigilanceOrange



Restez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/3uLkKvGoWD — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 30, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Des températures douces

Le plus fort de la perturbation se déroulera dans l’après-midi avec un retour au calme prévu dans la soirée. Des côtes de la Manche au Poitou-Charentes, le ciel sera plus changeant, partagé entre éclaircies et passages nuageux porteurs d’averses. Ces dernières seront plus fréquentes et localement orageuses sur les côtes atlantiques le matin, puis dans les terres jusqu’en région parisienne l’après-midi. Sur la bordure méditerranéenne, le soleil résistera malgré quelques débordements en nuages élevés. La tramontane se lèvera et approchera 70 km/h en rafales en soirée.

Les températures minimales afficheront 9 à 13 degrés sur la moitié nord-ouest, 11 à 16 sur l’est et le sud-ouest, jusqu’à 16 et 21 sur les régions méditerranéennes. L’après-midi, les thermomètres grimperont entre 28 et 32 degrés de l’ouest de la Lorraine et de l’Alsace à l’est de Rhône-Alpes avant les déclenchements orageux. Il fera également 26 à 32 degrés du pourtour du Golfe du Lion au sud-est. Partout ailleurs, les températures seront en forte baisse et ne dépasseront plus que 17 à 22 degrés.