Les premiers jours, une jauge très limitée avait été instaurée. Pour que les équipes se rodent. Mais surtout pour que les animaux se réhabituent doucement à voir du public, eux qui vivaient à l’abri des regards depuis plusieurs années. Mal en point en raison des graves difficultés financières du zoo de Pont-Scorff, placé en liquidation judiciaire, ses résidents avaient vu l’association Rewild s’occuper d’eux pendant un peu plus d’un an. Avant que la structure ne soit, elle aussi, placée en liquidation. Repris il y a un an par un entrepreneur breton, le célèbre zoo de Pont-Scorff ( Morbihan) est devenu un parc animalier. Il y a une semaine, celui que l’on appelle Les Terres de Nataé a ouvert ses portes au public après une année de coûteux travaux. Et pour l’instant, tout le monde va bien.

Cinq cents personnes les premiers jours. Puis 1.000 pour le premier week-end. Depuis sa réouverture le 14 juin, le parc animalier a retrouvé son public. Des visiteurs qui avaient vu l’état des animaux en captivité se dégrader en 2016 et 2017 quand le zoo peinait à les alimenter et les soigner. Pour les remettre à l’endroit et leur offrir un nouveau cocon douillet, il aura fallu attendre l’arrivée d’un investisseur local capable de mettre 7 millions d’euros de travaux de rénovation. « Au départ, j’avais prévu un budget de 4,5 millions. Mais les matériaux ont flambé et on n’a pas voulu réduire nos ambitions », explique Sébastien Musset, repreneur et directeur des Terres de Nataé.

Cet éléphant d'Asie vit au parc animalier Les Terres de Nataé, avant appelé zoo de Pont-Scorff, dans le Morbihan. - Julien Dujardin

L’ancien directeur d’Arkea avait été l’un des premiers à déposer son projet quand la reprise menée par Rewild avait capoté. « J’ai toujours été animé par la passion des animaux, par l’envie d’aider à leur préservation ». Cet amour est né tout jeune quand le Costarmoricain a vu ses parents divorcer alors qu’il était enfant. « J’avais beaucoup d’animaux, ils m’ont offert un réconfort. Mais je devais m’en occupe. Ce sentiment d’utilité m’a beaucoup aidé ». Fatigué de travailler pour de grands groupes et des « problématiques d’ego », l’entrepreneur a fondé Les Terres de Nataé et embauché une trentaine de salariés pour tenir le parc animalier. Surtout, il a beaucoup dépensé pour offrir des conditions de vie les plus confortables possibles aux 300 animaux qu’il héberge. Avec un regard bien personnel sur la captivité. « Je veux m’appuyer sur des faits scientifiques. On n’a pas fait ce parc pour se faire plaisir avec tel ou tel animal. On l’a fait pour être utile aux espèces, pour aider à préserver celles qui sont menacées de disparition ».

«Je rêve de faire de la reproduction»

Au moment de la réouverture du site, Sébastien Musset a « dit non » à la structure qui lui proposait d’accueillir des ours polaires. Mais il a conservé les éléphants d'Asie « pour tenter de les sauver ». Il a relâché les hérons, rapaces et cigognes « qui n’ont rien à faire en captivité » pour mieux prendre soin des aras hyacinthes qui sont menacés d’extinction. « Je rêve de faire de la reproduction et d’envisager une réintroduction dans le milieu naturel ».

Ce chat des sables est hébergé au parc animalier Les Terres de Nataé, avant appelé zoo de Pont-Scorff, dans le Morbihan. - Yves Ndiaye

En 2019, plusieurs ONG dont Sea Sheperd avaient réuni 700.000 euros de dons pour reprendre le zoo alors abandonné. Porté par la voix d’Hugo Clément, le projet avait recueilli un écho bienveillant notamment auprès des défenseurs de la cause animale. Les problèmes financiers et administratifs avaient rapidement resurgi, obligeant la justice à prononcer une nouvelle liquidation judiciaire. Candidat à la reprise, Sea Sheperd n’avait finalement pas été retenu par le tribunal de commerce, qui avait préféré l’offre de Sébastien Musset. « Je ne suis pas de ceux qui disent que les zoos sont horribles. Oui, il y en a. Mais il faut savoir s’entourer, travailler en collectif. Si je dois pointer une erreur de Rewild, c’est d’avoir voulu tout faire tout seul ».

Depuis une semaine, les habitants du Morbihan ont retrouvé leur parc animalier. Avec l’été qui approche, les visiteurs se feront toujours plus nombreux sur le site. Mais le directeur prévient : il n’y aura jamais foule aux Terres de Nataé. Sébastien Musset vise une fréquentation de 120.000 personnes pour cette première année d’exercice.