Quoi de plus naturel, pour le roi de la cité sous-marine Atlantis, que de vouloir protéger son environnement ? L’acteur américain Jason Momoa, qui incarne au cinéma le super-héros Aquaman, appelle à agir en faveur de la préservation des ressources marines, à la veille de l’ouverture d’une conférence de l’ONU à Lisbonne sur la défense des océans.

« Les océans ont besoin de nous », a déclaré l’acteur lors d’un événement qui a réuni près de capitale portugaise une centaine de jeunes du monde entier pour discuter des actions à mener pour amplifier et accélérer l’action des nouvelles générations en faveur des océans.

Ator Jason Momoa recebe do Enviado Especial da ONU para os Oceanos, Peter Thomson, o "bastão da natureza", durante o Fórum Jovens e Inovação, na Praia de Carcavelos, região metropolitana de Lisboa.#Aquaman2 #UNOC2022 #SalvarOsOceanos pic.twitter.com/rZcVIMljg3

– ONU News Português (@ONUNews) June 26, 2022

« Nous devons chercher à réparer les torts que nous avons causés », car « sans un océan sain, notre planète comme nous la connaissons n’existerait pas », a-t-il rappelé.

« Nous avançons trop lentement »

Jason Momoa, devenu célèbre grâce à son rôle de super-héros des mers, a participé à la séance de clôture du forum de la jeunesse et de l’innovation, qui se tenait dimanche sur la plage de Carcavelos, à une vingtaine de kilomètres de Lisbonne. L’acteur et une centaine de jeunes délégués du monde entier ont été rejoints un peu plus tard par le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa et le secrétaire général des Nations Unis, le Portugais Antonio Guterres, qui a condamné la lenteur dans les prises de décisions des responsables politiques pour préserver les océans. « Nous avançons trop lentement », a-t-il regretté ajoutant qu’il était temps de « condamner sérieusement » cette inertie et de passer à l’action.

Le secrétaire général de l’Onu participera à partir de lundi à Lisbonne à la conférence de l’Onu ​sur les océans, organisée conjointement par le Portugal et le Kenya. D’abord prévue en avril 2020, la conférence avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. A partir de lundi, et jusqu’au 1er juillet, des chefs d’Etat, des représentants de gouvernements, des responsables d’entreprises, des dirigeants d’ONG et des scientifiques sont attendus dans la capitale portugaise, afin de discuter et proposer des solutions pour préserver les océans.