Météo-France a placé 8 départements de l'est de la France en vigilance orange en prévisions de violents orages : Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le Territoire de Belfort, les Vosges, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura et l'Ain. L'alerte est centré sur la soirée, de 18 heures à 2 heures du matin environ. Des pluies et des orages peu marqués pourraient précéder cette période, avant des orages plus forts arrivant par l'Ain et le sud de la Franche-Comté.

Le phénomène remontera vers le nord et s'évacuera par l'Alsace dans la nuit. Des averses persisteront jusqu'au matin. Durant cet épisode orageux, Météo-France attend des chutes de grêle, des rafales de vent d'au moins 80 à 90 km/h, de fortes précipitations et un intense activité électrique.