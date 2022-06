La perturbation évoluera dimanche sur la France sur un axe s’étalant du sud-ouest à l’Alsace-Lorraine, en passant par le Massif Central et la région Rhône-Alpes, annonce Météo-France. Quinze départements restent en vigilance orange pour « orages ».

🔶 15 dpts en #vigilanceOrange



Elle occasionnera des pluies, temporairement modérées en matinée. La perturbation deviendra plus active l’après-midi principalement du Massif Central à la Bourgogne Franche-Comté et la Champagne, les cumuls pouvant s’avérer conséquents durant l’épisode.

Quelques orages se déclencheront en fin de journée sur l’Auvergne et le Rhône-Alpes. La Corse et le pourtour méditerranéen resteront à l’écart de cette perturbation avec des éclaircies, même si quelques débordements pourront être ressentis dans les terres du Languedoc-Roussillon. Enfin à l’arrière de la perturbation, sur un large quart nord-ouest, le ciel sera nuageux avec des éclaircies mais également quelques ondées, le risque étant plus présent à partir de la mi-journée.

Températures fraîches

Les températures minimales seront fraîches sur le quart nord-ouest, comprises entre 7 et 12 degrés. Sur le reste du pays, elles varieront de 11 à 15 degrés, excepté sur le pourtour méditerranéen et en Corse où elles seront plus douces, 18 à 22 degrés.

Les températures seront estivales l’après-midi en basse vallée du Rhône, pourtour méditerranéen ainsi qu’en Corse, 28 à 32 degrés, localement jusqu’à 34 dans les Bouches-du-Rhône. On attend 24 à 28 degrés en Alsace et Languedoc-Roussillon. Cela contrastera avec les températures plus fraîches ailleurs, 18 à 23 degrés.