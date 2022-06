Le temps ne sera toujours pas au beau fixe ce vendredi. Alors que l’épisode de canicule exceptionnelle qui a frappé la France s’est terminé mercredi soir, une partie du territoire restait jeudi menacée d’ orages violents, avec encore cinq départements placés en vigilance orange, selon Météo-France.

L’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont maintenues en vigilance orange orages jusqu’en milieu d’après-midi, alors que le Tarn et l’Aveyron ont été retirés par Météo-France, qui prévoit toujours un risque de grêle et de rafales de vent sur la façade est du pays. Des pluies et averses orageuses localement intenses, seront accompagnées d’un risque de grêle​ et de rafales de vent, notamment dans la vallée du Rhône, en Provence, Rhône-Alpes et sur le Jura.

Une accalmie se fera ressentir en soirée

Tôt vendredi matin, Météo-France prévoyait que le temps resterait agité dans l’après-midi de la Provence à l’Alsace-Lorraine avec de nombreuses averses orageuses. Une accalmie se fera ressentir en soirée. En bord de Méditerranée, seules quelques ondées seront possibles. Sur la moitié ouest, des averses par endroits orageuses se produiront. Sur la façade atlantique, le ciel sera variable. En Bretagne une nouvelle perturbation matinale donnera un temps pluvieux. Ces pluies s’étendront des pays de Loire à la Normandie, alors que des éclaircies reviendront dans l’après-midi sur la pointe bretonne.

Les minimales seront comprises entre 13 et 17 degrés en général, 18 à 22 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales afficheront 18 à 21 degrés sur la Bretagne, 22 à 26 degrés sur le pays, jusqu’à 26 à 30 degrés dans le Sud-Est.

Depuis lundi déjà, de violents orages accompagnés de grêle ont provoqué d’importants dégâts matériels dans plusieurs départements du centre-est, notamment en Saône-et-Loire, dans la Nièvre ou en Allier, ainsi que dans le Sud-Ouest, où des vignobles ont été touchés. Cet épisode orageux intervient après une canicule exceptionnellement précoce qui a frappé l’ensemble du pays à partir du milieu de la semaine dernière, se poursuivant dans l’Est en début de semaine. La vigilance orange « canicule » a été levée pour les derniers départements concernés mercredi en fin de journée.