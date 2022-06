Une petite graine a fait naître l’humanité. Mais en 2022, toutes deux souffrent. Face au réchauffement climatique, et à son corollaire, la sécheresse, l’agriculture doit s’adapter, à commencer par les semences à la base de notre alimentation. A Charly (Rhône), le CRBA (Centre de ressources de botanique appliquée) planche sur ce sujet depuis une dizaine d’années. Aujourd’hui, grâce à la métropole de Lyon, il pilote la première ferme semencière, un centre expérimental dédié à la collecte, l’étude et la production de variétés végétales capables de résister au réchauffement climatique. Et de favoriser le circuit court, en offrant lesdites semences aux producteurs locaux.

A l’étude, des variétés de Chartreuse… et de Russie

La ferme de Charly est dotée de 3.000 m2 de terrain, d’outils « pour extraire les graines, moissonner, nettoyer les semences », de congélateurs et d’armoires de stockage, « et d’un laboratoire pour faire des tests de germination », détaille Stéphane Crozat, directeur du CRBA. Il présente une serre où viennent d’être plantés des melons et un légume ancien : des courges romaines de l’Ain.

« On travaille sur des variétés d’origine locale, qui offrent différentes ressources génétiques pour chercher comment s’adapter au réchauffement climatique », résume-t-il, comme le haricot-viande, très riche en protéines, trouvé en Chartreuse. Les autres variétés relèvent de l’exploration : « Nous avons des variétés de tomates, d’aubergines, de concombres et de pastèques qui viennent du Daghestan, au sud de la Russie, où l’amplitude thermique est de -20 °C + 53 °C. »

Un futur réseau pour accroître notre autonomie alimentaire

La ferme semencière de Charly n’est que la première d’un réseau créé « pour développer une agriculture locale adaptée au changement climatique », précise Bruno Bernard, président de la métropole, qui rappelle que « l’autonomie alimentaire de notre territoire n’est que de 5 % ».

L’enjeu agricole et alimentaire est « essentiel pour la métropole de Lyon, qui depuis deux ans s’occupe de tout, de la semence jusqu’à l’assiette », ajoute-t-il. Autre enjeu, celui « de ne plus laisser l’agriculture sous le contrôle de multinationales semencières à qui le producteur achète des semences stériles ». En outre, « une agriculture vertueuse crée aussi plus d’emplois, elle rémunère mieux ses paysans, et au final, dans l’assiette, on a un meilleur produit », remarque Bruno Bernard.

Un projet qui réjouit maraîchers et chefs étoilés

Vincent Gaillot, maraîcher partenaire du CRBA, acquiesce : « Pour nous, producteurs, l’intérêt est de pouvoir proposer aux consommateurs locaux des produits qu’on ne voit plus nulle part. » Il présente dans un panier six variétés de courgettes « pas formatées, qui ont chacune leurs caractéristiques, un goût, un usage différent. On essaie de cultiver avec moins d’eau et plus de paillage naturel, qui nourrit en plus le sol. »

Fils de maraîchers lui-même, le chef étoilé Christian Têtedoie a collaboré avec le CRBA, en participant à une sélection de variétés de graines anciennes. « Je me demandais comment, en tant que père, citoyen, et chef, je pouvais agir concrètement pour protéger notre terre et préserver la biodiversité », dit-il. « Il est essentiel pour moi de transmettre aux générations futures un savoir-faire et une terre qui puisse continuer à les nourrir sainement. Et pour mes clients, c’est en goûtant toutes les nuances d’une même variété que la notion de biodiversité prendra une signification concrète. »