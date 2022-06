Le ciel sera encore capricieux ce mercredi, avec des averses et des orages, notamment sur le centre-ouest du pays. Météo-France a placé 15 départements en vigilance orange « orages » et « canicule », dans son bulletin publié à 6 heures.

🔶 15 dpts en #vigilanceOrange



Restez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/jsFasfoGt6 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les départements de la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, la Creuse, la Haute-Vienne, la Gironde, les Landes, la Dordogne sont en vigilance orange pour orage, associés à des chutes de grêle ainsi qu’à de fortes rafales de vent. La vague orageuse se propagera ce mercredi matin dans l’ouest Aquitaine ainsi que les départements de la région Poitou-Charentes puis vers la Haute-Vienne et la Creuse. Une accalmie sera ensuite attendue en milieu de matinée même si ces orages peuvent encore perdurer dans ces deux départements.

Une double vigilance orages et canicule

L’épisode de canicule touche à sa fin et la vigilance orange, qui concerne encore 6 départements du Centre Est (le Jura, la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône, l’Ain et l’Isère) sera levée d’ici à la fin de l’après-midi.

Dans la journée, le temps s’annonce encore instable en de nombreuses régions. Sur la Normandie, l’Ile-de-France et les Hauts-de-France jusqu’aux Ardennes, le temps sera globalement calme, sous un ciel partagé entre soleil et nuages. Toutefois, des orages pourront ponctuer la soirée du sud de la Normandie à la capitale. Sur la bordure côtière du Languedoc-Roussillon et le sud-est, le ciel sera voilé à très nuageux avec quelques ondées passagères sur la PACA notamment.

Risque de grêles

Sur tout le reste du pays, le ciel restera menaçant avec des averses et un risque orageux. L’activité orageuse pourra être encore localement forte avec un risque de grêle et des pluies importantes en peu de temps, notamment sur le centre-ouest ce mercredi matin. Ce risque se généralisera l’après-midi.

Seule la façade atlantique, de la Vendée au littoral aquitain, retrouvera un temps un peu plus calme avec des ondées plus espacées et davantage d’éclaircies. Le vent de secteur sud soufflera assez fort sur le pourtour méditerranéen et autour de la vallée du Rhône jusqu’au Lyonnais. Il fera mercredi matin entre 11 et 16 degrés en général, encore localement 18 à 21 du Val-de-Saône et de la Franche-Comté à Rhône-Alpes, ainsi que de l’Occitanie à PACA, voire 22/23 sur les plages de Méditerranée.

Les températures maximales seront comprises entre 20 et 25 degrés près de la Manche et sur la façade atlantique, entre 26 et 28 en général sur le reste du pays. Il fera moins chaud sur le flanc Est avec plus localement 28 à 30 degrés, voire 31/32 en moyenne vallée du Rhône.