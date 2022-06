Une double lame qui pourrait être terrible. Vingt-quatre heures après l'orage de grêle qui a traversé la Gironde lundi soir, et dévasté plusieurs communes comme Le Taillan-Médoc, la préfecture lance ce mardi un appel à la vigilance. Météo-France vient en effet de placer la Gironde en vigilance orange pour des phénomènes d’orages, à partir de 23 h et jusqu’à mercredi 6 heures.

« Ce nouvel épisode orageux pourrait s’accompagner de phénomènes potentiellement violents : chutes de grêle, rafales de vent à 80 km/h et fortes pluies avec des cumuls locaux pouvant atteindre 30 à 50 mm » prévient la préfecture. « De nouveaux dégâts sont localement à craindre sur les habitations, en particulier sur celles qui ont été endommagées par les intempéries de la nuit dernière, ainsi sur les habitats légers et les installations provisoires. »

La population invitée à la plus grande prudence

En conséquence, la préfète de la Gironde, a décidé en concertation avec les représentants de la mairie et de la métropole de Bordeaux, « d’interdire la fête de la musique en extérieur après 22 dans l’ensemble du département. » Sont concernées par cette décision, toutes les manifestations prévues en extérieur ainsi que celles prévues sous chapiteaux, tentes ou structures légères. Certaines communes pourraient même annuler l'événement, comme a décidé de le faire Bruges dans la banlieue de Bordeaux. Sont également concernés par cette décision, les marchés nocturnes après 22 heures.

Fabienne Buccio appelle aussi la population « à la plus grande prudence ». Elle demande aux exploitants des campings, des chapiteaux et aux organisateurs de manifestations en plein air « de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des biens et des personnes. »