Douze départements étaient en vigilance orange « orages » ou « canicule » mardi matin dans le centre-est du pays, selon les prévisions de Météo-France.

L’épisode caniculaire était cependant en atténuation dans le centre-est, mais un nouvel épisode d’orages violents était annoncé de l’Auvergne au Jura. Des risques d’orages étaient forts également sur le Sud-Ouest plus tard dans la journée.

Soixante départements en vigilance jaune

Au-delà, les risques orageux s’étendent sur la plupart des régions, avec une soixantaine de départements en vigilance jaune « orages », selon Météo France. Les températures minimales iront de 12 à 17 degrés au nord de la Loire, de 15 à 20 ailleurs, avec des pointes à 22 ou 23 dans le Lyonnais ou au bord de la Méditerranée.

Les maximales varieront entre 20 et 25 degrés près de la Manche et de l’Océan, elles atteindront 30 à 35 degrés de l’Alsace au Rhône-Alpes, jusqu’à PACA et la Corse, elles seront comprises entre 25 et 30 degrés partout ailleurs.