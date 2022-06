L’escale aura été courte. Le bateau de croisière grec Aegean Odyssey, qui venait d’arriver au port de Nice dans l’après-midi de jeudi et qui devait rester deux nuits, a été prié de quitter les lieux à cause de la pollution qu’il rejetait. « Jusqu’à présent, personne n’avait pris ce genre de décision à Nice pour des raisons écologiques », fait remarquer Olivier Bettati chargé de la mission de transformation du port.

« Ce bateau de 140 m avait gardé ses moteurs allumés pour sa climatisation et ses cuisines, poursuit-il. Dès 18h30, j’ai reçu plusieurs appels dus la fumée importante qui se dégageait de ce ferry et qui se répandait partout en ville. La seule solution c’était de l’obliger à partir ». Il a ainsi demandé à la capitainerie du port d’utiliser son droit de police maritime en invoquant « le trouble à l’ordre public ».

"On n’accepte plus les bateaux polluants à Nice"

En parallèle, le chargé de mission a contacté le maire de Nice en précisant les retombées que cette action pourrait engendrer, notamment des suites judiciaires. « Christian Estrosi m’a dit : “Ok, fonce” », affirme-t-il en soulignant que la CCI, également gestionnaire des lieux, a aussi donné son accord.

Ce vendredi matin, l’armateur avait déjà envoyé une lettre pour demander des explications et indiquer les frais que cette décision a coûtés à la compagnie. « Tant pis, s’exclame le Niçois. A un moment, il faut prendre des décisions. Ce ferry est blacklisté du port et ça permettra de bien faire comprendre qu’on n’accepte plus les bateaux polluants, ça va faire le tour. C’est ce qu’on appelle une volonté politique. »

Le navire a largué les amarres aux alentours de minuit en direction de Toulon avec ses quelque 300 passagers. « Là-bas, le bateau pourra se brancher et couper ses moteurs car le port est équipé », indique Olivier Bettati. Avant d’ajouter : « C’est le parfait exemple qui démontre l’importance d’électrifier au plus vite nos quais. Ce qui sera fait très prochainement avec la transformation du port ».