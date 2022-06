Douze départements placés en « alerte rouge canicule », annonce la Première ministre. « Soyez vigilant ! Hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches. En cas de malaise, contactez le 15 », écrit-elle sur Twitter. Les départements concernés sont les suivants : Tarn, Tarn-et-Garonne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Gers, Haute-Garonne, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne et Vendée.

Météo-France a aussi placé 25 départements en vigilance orange, ils se situent entre les Pyrénées et jusqu’au sud de la Bretagne, et jusqu’à la Drôme vers l’est du pays. Des records de température pour un mois de juin devraient être battus au cours des prochains jours. Appelant à la vigilance, la cheffe du gouvernement a rappelé les conseils en cas de canicule : « hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches ».

Parcs et piscines pris d’assaut

Le thermomètre devait atteindre de 36 à 39 °C en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine ainsi que dans la vallée du Rhône, avec des températures restant élevées la nuit. A Météo-France, Olivier Proust prévoit pour samedi « 40 à 42 °C depuis le sud-Aquitaine jusqu’au Berry, et 35 à 40 °C à peu près partout. Seuls les littoraux de la Manche, l’ouest de la Bretagne et le pourtour méditerranéen sont épargnés par le seuil des très fortes chaleurs ».

A Toulouse, les habitants se pressaient à la piscine Alfred-Nakache pour se rafraîchir, tandis que le mercure atteint les 39°. Avec la chaleur, la qualité de l’air s’est en outre détériorée en Ile-de-France ainsi que dans plusieurs départements d’Occitanie, de Paca et des Hauts-de-France. Dans plusieurs grandes villes, où la densité des constructions accentue la sensation de fournaise, les horaires d’ouverture des parcs et jardins ont été étendus.

Inquiétude pour les personnes âgées

Près de vingt ans après la canicule de l’été 2003, qui avait fait plus de 15.000 morts, les Ehpad s’adaptent avec arrosage des façades, glaçons dans les boissons, ventilateurs et séquences prolongées dans les salles climatisées. La situation des personnes âgées isolées, donc plus vulnérables, préoccupe particulièrement. « On est encore plus vigilants que d’habitude avec les anciens », témoigne Sarah Jalabert, infirmière à domicile dans le Tarn.

« C’est dur pour eux. Souvent, ils sont seuls, amoindris physiquement, en perte d’autonomie (…) Il y a des risques de déshydratation. On les invite à ouvrir les fenêtres et les volets à la fraîche, mais souvent, comme ils se sentent en insécurité, ils ne le font pas », regrette-t-elle. Un numéro vert a également été lancé ce jour par le gouvernement pour que chacun puisse se renseigner au mieux sur les bonnes pratiques à adopter.