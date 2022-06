Depuis que Météo-France a commencé à relever les températures, en 1947, on a rarement vu une première quinzaine de juin aussi chaude dans le sud de la France. Selon Météo-France, « sur près de la moitié des départements du sud-est de la France, cette quinzaine est la plus chaude jamais observée, devant celle de 2003 : Bouches-du-Rhône, Corse du Sud, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales et Var ».

Dans le détail, en Corse, la quinzaine que l’on vient de vivre est la plus chaude jamais observée depuis le début des statistiques, avec 4 °C de plus par rapport aux normales calculées de 1981 à 2010, devant les 3,9 °C de plus de 2003.

La première quinzaine de juin 2022 restera aussi comme la deuxième la plus chaude jamais observée en Provence Alpes Côte d’Azur (3,8 °C de plus que la normale, contre 4,1 °C de plus en 2003), et en Languedoc-Roussillon (3,8 °C de plus que la normale, contre 4 °C de plus en 2003), indique Météo-France.