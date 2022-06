Accrochée en plein milieu de la Promenade Sainte-Catherine à Bordeaux, on ne peut pas la rater. Une œuvre représentant une Terre de trois mètres de diamètre, constituée de déchets plastique afin de sensibiliser à la pollution des océans, a été installée ce vendredi à l’occasion des Ocean Days, ou Journée mondiale de l’océan. Elle restera en place jusqu’au 26 juin.

« Planète Dump » (ou « Planète Décharge », en anglais) a été confectionnée par l’artiste Jean-François André, habitué à défendre la cause environnementale. « C’est une interpellation publique, explique-t-il. Je suis profondément catastrophé par l’irresponsabilité de nos comportements, même si je suis aussi critiquable que n’importe qui ».

Expériences sonores et visuelles

Projection de films, ateliers, ou encore exposition photos… La Promenade Sainte-Catherine proposera divers événements autour de ces Ocean Days, un événement ayant pour but de sensibiliser à la pollution de l’océan, jusqu’au 26 juin. L’exposition photo installée au pop-up « Stories », invite par exemple à vivre des expériences sonores et visuelles, via des cabines permettant d’entendre la faune aquatique, ou des casques de réalité virtuelle.

De nombreux concours, ateliers et concerts auront également lieu tout au long du week-end. Il sera notamment possible de participer ce dimanche à l’atelier « Precious Plastic », qui consiste à « transformer du plastique en direct, pour en faire autre chose », comme l’explique Nicolas Thyebaut, co-fondateur de Nomads Surfing, marque de surf engagée dans la protection de l’océan, partenaire de la Promenade pour l’événement.

Protection de la nature et des océans au site Bord’eau Village

La Promenade Sainte-Catherine n’est pas seule à s’investir pour la cause des océans à Bordeaux. Aux Chartrons, le long de la Garonne, le site Bord’eau Village lance aussi un programme de seize semaines de conférences et d’ateliers sur le thème de la protection de la nature et des océans.

Une exposition photo y sera par ailleurs proposée, du 10 juin au 2 octobre, durant laquelle une œuvre d’art de 2,50 mètres de haut et 3 mètres de long sera accrochée, tandis que l’on pourra assister à un concert de Tom Frager et participer aux « Cafés Sciences » en partenariat avec l’association 4P Shore & Seas.

La programmation complète des Ocean Days est par ici, et celle de « Protection de la nature et des océans de Bord’eau Village » par là.