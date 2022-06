Le premier pas de l'homme sur la Lune, les aventures de notre héros Thomas Pesquet, ou encore les rêves fous d' Elon Musk… Quand il s’agit de parler de notre galaxie et de toutes les possibilités qui s’offrent à nous, on a bien souvent des étoiles dans les yeux.

Aller sur Mars ou sur la Lune ne sera bientôt plus une fiction. La Nasa prévoit étape par étape le retour des hommes sur la Lune, avec notamment la mission Artémis III prévue en 2025, qui permettra à un équipage de séjourner six jours sur le satellite. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, ambitionne lui aussi un voyage sur la Lune avec sa fusée Starship en 2025, et compte même envoyer les premiers hommes sur Mars en 2029.

Avez-vous des souvenirs de la première expédition de l’homme sur la Lune ? Que pensez-vous des avancées scientifiques et spatiales ? Est-ce que cela vous excite, ou au contraire vous fait peur ? Rêvez-vous un jour de partir sur la Lune ou une de nos planètes ? Si cela arrivait, qu’aimeriez-vous y faire ?

