La Bretagne est souvent raillée pour sa météo et la prétendue grande soif de ses habitants. En 2022, il semblerait que ce soient les sols de la région qui souffrent de la déshydratation. Frappée comme une partie de la France par une importante sécheresse, la région n’a pas beaucoup vu la pluie ces derniers temps, notamment dans le Sud. L’île de Groix en est un exemple préoccupant. Située au large de Lorient, elle vient d’être placée par le préfet du Morbihan en « crise sécheresse », soit le seuil le plus élevé.

A l’aube de l’été, la petite île et ses 2.500 habitants s’inquiètent. Pendant la saison touristique, environ 7.000 personnes vivent à Groix. Et si la situation s’aggrave ? « Il faudra faire venir de l’eau du continent mais je ne vous raconte pas le coût avec une barge de 1.000 m3 par jour », préviens le maire Dominique Yvon. De mémoire, cela fait « deux ou trois fois en vingt ans » que l’île se retrouve dans cette situation. « Ça fait deux mois qu’il n’a pas plu. Ce n’est pas commun. Et ça prend des proportions ! Il faut que les gens fassent attention à ne pas gaspiller », prévient le maire.

« Les îles sont particulièrement fragiles »

Selon Pauline Pennober, chargée de mission eau à l’association Eau et rivières de Bretagne, la région et en particulier ses îles sont « fragiles face aux sécheresses ». « Il pleut beaucoup plus sur le centre Bretagne que sur les côtes, notamment sur les îles, du fait du jeu du vent notamment. Et la géologie de la Bretagne fait qu’on est sur des sols schisteux et granitiques, on a donc peu de ressources souterraines », explique-t-elle.

« Les îles sont particulièrement fragiles, avec peu de ressources souterraines et peu de cours d’eau, car ce sont de tout petits territoires avec un tourisme relativement important », a-t-elle ajouté, qualifiant la situation « d’inquiétante ».