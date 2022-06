A chaque début d’été à Marseille ses petits rituels. Jul sort un nouvel album et les cigales sortent de terre pour chanter. Ces derniers jours, les premières ont commencé à se faire attendre. Et pour cartographier leur apparition en Provence, un Marseillais a créé un petit site Internet qui permet de les recenser et de les localiser. Chaque internaute est invité à renseigner une adresse avec la date des premiers (et timides) tss tss tss.

#Cigale#CarteCollaborative

Pour la team chant des cigales : une carte collaborative pour indiquer les 1e chants de l'année.

Ne soyez pas trop précis sur l'adresse, sinon on va venir faire la fête chez vous !https://t.co/qnwgA9WP7q pic.twitter.com/8X2hU5LGOv — ze bobs (@ze_armavi) June 5, 2022

Pour l’heure et sans surprise, il faut se rendre dans le huitième arrondissement ou dans des communes périphériques comme Allauch pour profiter de ce chant qui rend parfois dingue les touristes.