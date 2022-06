Plusieurs milliers de messages de condoléances ont déjà été postés par des visiteurs attristés. Le zoo de la Flèche, situé dans la Sarthe, a annoncé ce vendredi matin sur son compte Facebook le décès de son otarie emblématique Lucky. « Présent au zoo de La Flèche depuis plus de 25 ans, Lucky s’apprêtait à fêter sa 27e bougie, très bel âge pour une otarie dont l’espérance de vie avoisine les 15 années en milieu naturel », précise le parc, « avec beaucoup d’émotions et le cœur lourd ».

L’animal, atteint d’une paralysie du train arrière depuis plus de quatre ans, souffrait aussi d’une insuffisance rénale. Reconnaissable grâce à sa bosse sur sa tête, Lucky (surnommé Zamour) participait cependant encore à quelques présentations et animations pédagogiques aux côtés de Tanguy, Jimmy et Cooky, qui ne semblent pas pour le moment être affectés par l’absence de leur copain, veut rassurer la direction du parc.

Il y a un an déjà, un autre pensionnaire célèbre du zoo de la Flèche, qui abrite 1.500 animaux sur 14 hectares, disparaissait. Jabu, un mâle lion blanc, était décédé à l’âge de 15 ans.