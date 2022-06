La France a connu le troisième printemps le plus sec depuis le début du XXe siècle et la sécheresse des sols correspond à celle habituellement relevée mi-juillet, s’est inquiétée ce vendredi Météo-France qui table aussi sur un été chaud et sec.

Une situation « inquiétante »

« La situation est inquiétante et suivie de près », a commenté lors d’un point presse Jean-Michel Soubeyroux, de Météo-France, alors que les agriculteurs craignent déjà pour leurs récoltes.

Le printemps (mars-avril-mai) 2022 a enregistré un déficit de précipitations de 45 % par rapport à la normale, le classant au troisième rang des printemps les plus secs derrière 2011 et 1976, année de sécheresse historique. Il s’est également classé troisième printemps le plus chaud.

Un mois de mai sec et chaud

Cette situation est liée notamment à un mois de mai sans précédent : le plus sec jamais enregistré (65 % de déficit de précipitations en moyenne, avec des cumuls de pluies inférieurs à 20 mm sur une grande partie du territoire) et le plus chaud (température moyenne de 17,8°C, un degré de plus que le précédent record de mai 2011), selon le bilan présenté vendredi.

Résultat, « la sécheresse précoce des sols superficiels s’est fortement aggravée au cours du mois », a expliqué Jean-Michel Soubeyroux. « Quasiment l’ensemble du territoire est touché par une sécheresse des sols de niveau au moins décennal pour la saison, c’est-à-dire que l’on rencontre une année sur dix », a-t-il précisé.

Une situation qui pourrait s’aggraver

A l’échelle de la France, l’indice d’humidité des sols a atteint ainsi au 1er juin une valeur habituellement rencontrée à la mi-juillet. Et la situation pourrait s’aggraver. Dans un contexte de réchauffement de la planète qui accentue la fréquence, l’intensité et la durée des sécheresses, Météo-France table ainsi sur un été (juin-juillet-août) chaud et sec.

Selon les tendances saisonnières pour l’été présentées vendredi, qui se distinguent des prévisions météorologiques, un scénario chaud est « très probable » sur la moitié sud du pays et « probable » sur la moitié nord. Un scénario sec est également « probable » sur la moitié sud, mais aucun scénario n’est privilégié sur la moitié nord.