En novembre dernier, un chasseur de 70 ans était grièvement blessé à l’artère fémorale à la suite de la morsure d’une ourse qu'il avait abattue. Il participait à une battue aux sangliers lorsqu’il a croisé la route de cette femelle qui se trouvait avec ses deux oursons dans le massif du Couserans, en Ariège.

Mercredi, trois chasseurs, dont le tireur, ont été placés en garde à vue à la gendarmerie de Saint-Girons dans le cadre de l’enquête sur cette affaire, selon une information de La Dépêche.

Appel à manifester vendredi

Selon Jean-Luc Fernandez, le président de la fédération départementale de la chasse, trois autres participants à la battue ont été entendus jeudi et deux autres doivent l’être ce vendredi. Il y voit « un acharnement ». Un appel à manifester vendredi devant la gendarmerie a d’ailleurs été lancé sur les réseaux sociaux.

« On dénonce la violence qui s’est déversée sur cet homme depuis six mois, la violence de cette audition. On l’accable. Il marche avec des cannes, il a été opéré plusieurs fois, et on l’interroge de 9 heures à 21 heures », a dénoncé le représentant des chasseurs.

Le tireur n’aurait pas dû chasser dans cette zone

Les enquêteurs doivent déterminer le déroulement des faits, mais aussi si les chasseurs étaient autorisés à se trouver dans cette zone. Le parquet de Foix avait ouvert une information judiciaire peu de temps après les faits pour « destruction d’espèce protégée » et « chasse illégale dans une réserve ».

Les premiers éléments de l’enquête avaient montré que le tireur n’aurait pas dû se trouver dans cette partie de la réserve domaniale du Mont Valier, une zone gérée par l’Office national des forêts.