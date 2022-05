Dans ce contexte de début de saison estivale, dont le « top départ » a été lancé avec ce premier long week-end de l’ascension, le Comité régional de tourisme (CRT) Paca a consacré un atelier collaboratif avec les acteurs locaux afin « de sensibiliser à des initiatives écotouristiques et à des idées de visites moins connues mais tout aussi belles et intéressantes ». Depuis plusieurs années, la tendance est à l’écotourisme, qui permet de vivre des « expériences nature authentiques » et qui s’oppose à celui « de masse ».

Le but est de mettre en avant « des solutions concrètes pour diminuer la pression que connaissent ponctuellement plusieurs spots naturels de la région et à ce que cela peut malheureusement engendrer parfois, tout en conservant des retombées économiques pour le territoire », précise le CRT Paca.

Des alternatives aux sites « emblématiques du territoire »

Ainsi, il conseille « d’embarquer à bord du train des Merveilles » pour se rendre dans le parc national du Mercantour et d’opter pour « une randonnée plus confidentielle » que les sites prisés de la vallée de la Gordolasque, le lac d’Allos et le vallon du Lauzanier. Il recommande plutôt les lacs de Lausfer depuis le col de la Lombarde à Isola 2000, le Mont Aucellier depuis Roure ou la crête de Bermonnet depuis Férisson. Pour les Préalpes d’Azur, les Cimes du Cheiron, les stations de Gréolières et de l’Audibergue – La Moulière, le pôle nature de Saint-Auban sont présentés comme des alternatives à l’emblématique Baou de Saint-Jeannet.

Cette logique de tourisme a été adoptée sur la Côte d’Azur depuis 2018 avec le « Green deal » initié par Charles Ange Ginésy, président du département. En « préservant les espaces naturels », ce projet ambitionne « de faire des Alpes-Maritimes un territoire de référence dans le domaine du développement durable, précise Alexandre Borchio Fontimp, présidente du CRT Côte d’Azur. L’Outdoor Festival avec des activités sportives et gratuites, les micro-aventures hors des sentiers battus pour redécouvrir le tourisme près de chez soi et la mise en avant de nos savoir-faire locaux font partie des nombreuses actions écotouristiques qu’on impulse et qu’on propose sur les ailes de saison [avant et après la pleine saison]. Ça fait partie d’une volonté de slow tourisme qui peut se vivre toute l’année dans notre destination. »

Des outils de promotion de l’écotourisme

En plus de cette promotion de l’écotourisme, la région Paca a mis en place une campagne de sensibilisation pour « éduquer les visiteurs des espaces naturels protégés » avec un message simple « #OnATousBesoinduSud » qui se retrouve sur des affichages dans les transports publics mais aussi sur les réseaux sociaux.

Et depuis fin 2019, une collaboration inédite a été nouée entre le CRT Paca et Waze, le leader dans la navigation GPS sur téléphone mobile qui a permis de faire une expérimentation dès l’été 2021, dans sept parcs nationaux dont les Préalpes d’Azur et le Mercantour. A travers l’application, « les utilisateurs sont informés en temps réel sur la fréquentation d’un site recherché et sont redirigés vers une solution alternative comme la proposition d’un lieu de stationnement adapté pour se rendre sur le site souhaité et éviter les parkings sauvages ou la suggestion d’autres sites touristiques à proximité », précise le CRT.