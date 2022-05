Cela risque de tonner encore en France ce dimanche. L’agence Météo-France a placé treize départements du centre du pays, menacés par des orages, en vigilance orange pour toute cette journée et jusqu’à demain matin 6h.

L’alerte concerne principalement le Limousin, l’Auvergne et le Poitou-Charentes, et précisément les départements de Haute-Vienne, Creuse, Corrèze, Cantal, Charente, Dordogne, Lot, Gironde, Loire, Haute-Loire, Lot-et-Garonne, Puy-de-Dôme et Vienne.

Un risque de grêle et de rafales

Météo-France annonce pour dimanche un temps très chaud sur la moitié sud, dépassant facilement les 30 degrés, et prévoit que cette ambiance lourde déclenchera des orages dans l’après-midi, de l’Aquitaine à la Franche-Comté, dont « l’activité peut être passagèrement forte, accompagnée d’un risque de grêle et de violentes rafales ».

Une seconde série d’orages est prévue en fin de journée et concernera l’Aquitaine, le Limousin, le Poitou-Charentes, jusqu’aux Pays-de-la-Loire et au Centre.