Gare au coup de foudre. Météo-France a placé 17 départements de la région parisienne et des Hauts-de-France en vigilance orange aux orages ce vendredi matin, en raison de possibles « phénomènes localement violents ». Les départements concernés jusqu’à 18 heures sont le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, l’Essonne, les Yvelines, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, Paris, le Val-d’Oise, l’Oise, l’Eure, la Marne, la Seine-Maritime, l’Aisne, les Ardennes, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais.

Météo-France prévoit de violentes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h et des cumuls de pluie pouvant atteindre localement 10 à 30 mm en moins d’une heure. De la grêle est également possible. Les orages qui se dirigent actuellement vers le bassin parisien devraient traverser la zone de vigilance « d’ouest en est entre la fin de matinée et la fin d’après-midi », indique Météo-France dans son bulletin.

⚠️ Fermeture des espaces verts ce vendredi 20 mai pic.twitter.com/WDXFY2hcyG — Paris (@Paris) May 20, 2022

La ville de Paris a pris la décision de fermer ses parcs, jardins et cimetières en raison de l’alerte vent.

La préfecture des Hauts-de-France a rappelé les précautions à prendre durant les orages : mettre à l’abri les objets exposés au vent ou à la pluie, éviter de se déplacer, notamment en forêt et près des cours d’eau ; ne pas s’abriter sous les arbres, éviter d’utiliser téléphones et appareils électriques.