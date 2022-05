La Poste a annoncé mercredi un programme d’investissement de 600 millions d’euros visant à accélérer la décarbonation du transport du courrier et des colis, en doublant le nombre de véhicules utilitaires électriques d’ici 2025 et en préparant la sortie des camions du gazole.

« Nous voulons garder notre coup d’avance », a indiqué à des journalistes Philippe Dorge, le patron de la branche Service-Courrier-Colis de La Poste. « Et ça va nécessiter des investissements massifs dans les toutes prochaines années », a-t-il ajouté.

« Plus de véhicules électriques que thermiques »

La Poste compte dépenser 200 millions d’euros pour acheter d’ici 2025 quelque 8.000 véhicules utilitaires légers (VUL), qui s’ajouteront aux 7.000 véhicules que compte déjà sa flotte, pour verdir la livraison des premier et dernier kilomètres. « En 2025, il y aura plus de véhicules électriques que thermiques », a relevé M. Dorge.

Le dispositif sera complété par l’achat de 1.000 vélos-cargo électriques, qui compléteront les 125 existants. Une livraison Colissimo sur deux ainsi sera décarbonée en 2025, et 100 % dans les grandes agglomérations – contre 16 % actuellement –, selon le groupe public.

Biocarburants et biogaz

L’autre volet concerne la décarbonation des 5.000 camions qui acheminent lettres et colis, très majoritairement détenus par des transporteurs privés. L’objectif est que 50 % des kilomètres parcourus en France le soient en 2030 avec des « poids lourds bas carbone ». « C’est compliqué parce qu’aujourd’hui on n’a pas la disponibilité des technologies » des camions électriques et à hydrogène, a souligné M. Dorge.

D’où une phase transitoire, d’ici 2028, en utilisant davantage des biocarburants et du biogaz, cependant que le groupe va tester des camions électriques et à hydrogène dès cette année. Ces deux technologies devant être « majoritaires dans le mix énergétique dès 2040 », selon La Poste.

Objectif : -30 % de gaz à effet de serre d’ici à 2025

« Nous allons le faire avec la filière transport », en aidant les transporteurs, a relevé le responsable. « Cela représente un investissement de 400 millions d’euros, additionnel par rapport à ce que serait une solution tout diesel », a précisé Christophe Baboin, responsable transport de la branche Service-Courrier-Colis.

La Poste a pour ambition de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici à 2025, et d’atteindre le « zéro émission nette » en 2030 grâce à des compensations. L’objectif est de décarboner l’ensemble de ses transports d’ici 2050.