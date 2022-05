Il s’agit du premier bilan du ministère de l’Intérieur en la matière. Le service statistique du ministère (SSMSI) observe que les infractions à l’environnement en 2021 sont en hausse de 7 % par rapport à 2016, soit une progression de 1,3 % en moyenne par an. Les actes contre les animaux représentent un tiers de ces atteintes, 25 % sont liées à l' exploitation forestière ou minière illégale et 13 % à la réglementation sur la chasse et la pêche, a précisé le ministère ce mercredi.

La région Guyane compte un taux de 42 infractions recensées pour 10.000 habitants. Un chiffre neuf fois supérieur à la moyenne nationale (4,5) lié, note le SSMSI, à « la forte concentration d'infractions liées » à l'orpaillage, la recherche et l’exploitation artisanale de l’or. La seule autre région présentant un taux d’atteinte à l’environnement supérieur à 10 infractions pour 10.000 habitants est la Corse (18). Il s’agit plus précisément d’infractions aux règles de prévention des incendies (46 %) et d’exploitations forestières illégales (19 %).

Boom des infractions liées à la pollution

Les côtes atlantique et méditerranéenne concentrent les taux d’infraction liés aux forêts (exploitation forestière illégale et non-respect des règles de prévention des incendies) les plus élevés. De par leur nature, la moitié des infractions relevées sont commises dans les communes rurales.

Pour les seuls délits environnementaux enregistrés en 2021, hors actes contre les animaux, près de la moitié des plaignants sont des personnes morales, selon le ministère. A l’inverse, moins de 10 % des mis en cause par la police et la gendarmerie sont des personnes morales. Les personnes physiques mises en cause sont quasi exclusivement des hommes (86 %) et plus de la moitié sont âgés de 30 à 59 ans.

Entre 2016 et 2021, la nature des atteintes à l’environnement a évolué différemment. Les infractions liées à la pollution ont augmenté fortement (+96 % par rapport à 2016, soit +14 % en moyenne par an), ainsi que celles liées aux déchets (+63 %, +10 % en moyenne par an). Inversement, les infractions concernant les exploitations forestières et minières ainsi que celles liées à la chasse et la pêche ont marqué un recul, respectivement de 11 % et de 18 % entre 2016 et 2021.