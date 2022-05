Une hostilité manifeste au projet et des contraintes techniques certainement plus nombreuses que celles estimées. Le projet de téléphérique censé relier Francheville à Lyon, porté par les écologistes, a été abandonné mardi, comme l’a indiqué le Sytral. La concertation publique lancée à ce sujet n’aura fait que renforcer l’évidence : « une forte opposition des citoyens » et des « conditions qui n’étaient pas réunies » pour réaliser cette liaison par câble.

Le Sytral doit présenter, lundi, les résultats détaillés de la concertation et aborder les alternatives envisagées pour désengorger l’ouest lyonnais en tenant compte de sa topographie.

Le métro E relancé ou enterré ?

« L’amélioration de la ligne TER Brignais-Francheville-Tassin-Gorge de Loup-Saint-Paul » est l’une des options qui pourrait permettre de « diminuer les trajets pendulaires en voiture », avance Cyrille Isaac-Sibille, député Modem de la circonscription de l’Ouest lyonnais. Mais pour cela, le dialogue doit être renoué avec Laurent Wauquiez, le président (LR) de région Auvergne-Rhône-Alpes, alerte-t-il. Or jusqu’à présent, les échanges n’ont jamais été très constructifs entre les deux camps. Et les trains express régionaux font partie des compétences relevant des régions.

La réalisation d’une future ligne de métro reste la solution plébiscitée par les élus des territoires concernés. Seulement, elle n’a jamais séduit les écologistes. Trop coûteuse, répondent-ils à chaque fois. « Les études, pour lesquelles des financements de l’Etat sont possibles, doivent se poursuivre », insiste Cyrille Isaac-Sibille.

« Le 20 octobre, les résultats de notre concertation montraient un fort intérêt pour le métro 3 : 69 % de la population y était favorable », rappelle Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement de Lyon qui avait organisé un sondage auprès de ses administrés. « Ce projet doit rester prioritaire pour l’ouest lyonnais. Arrêtons de perdre notre temps et de faire perdre celui des habitants », ajoute-t-il.

Vers un « tramway express » ?

A l'issue de la concertation menée sur les lignes de métro, les Verts n’ont pas caché qu’ils envisageaient de se rabattre sur un mode de transports alternatif : « un tramway express » qui aurait la particularité de pouvoir circuler en surface et en sous-terrain et qui « aurait la même vitesse de circulation sous les tunnels ». Mais « ce projet est pétri de contradictions, à l’image du téléphérique », peste Yann Cucherat, porte-parole du groupe d’opposition « Pour Lyon ».

« Ce tramway express serait enterré sur tout le périmètre du 5e arrondissement. Autrement dit, il exige des travaux de creusement comparables à ceux d’un métro classique. Pourtant, l’exécutif se targue de pouvoir gagner cinq années et un milliard d’euros sur ce dernier », critique l’élu évoquant ainsi un « nouveau projet épouvantail qui ne saura que retarder le désengorgement de l’ouest lyonnais ».