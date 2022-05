Entre Nice et Menton, Eze, village de maisons pittoresques et médiévales à 429 mètres d’altitude, s’étend du bord de la mer Méditerranée. « En dix ans, la plage s’est considérablement réduite, constate Frédéric Billy, directeur général des services à la mairie d’Eze. Elle est très étroite, large de 3 ou 4 m. Alors, quand l’été arrive, on a du mal à laisser les 1,20 m entre le trait de côte et les restaurants. La plage est en train de disparaître. »

Face à cette réalité, le conseil municipal a délibéré pour faire partie de la liste des 126 villes « prioritaires » menacées par la montée du niveau de la mer​, publiée par le gouvernement dans le cadre de la loi Climat 2021. Jusqu’à présent, Eze se contentait de « refaire l’engraissement de sa plage avec 1.000 tonnes de galets chaque année et ainsi sauver sa plage pour qu’elle tienne au moins la saison ». La mairie a déjà réfléchi à des solutions. « On voulait créer une digue pour contrer les courants qui longent les côtes et éviter que la plage soit emportée par les coups de mer, continue Frédéric Billy. Mais c’est impossible à cause des posidonies », ces herbiers qui constituent l’écosystème de la Méditerranée, et qui jouent eux-mêmes un rôle important dans la protection des côtes contre l’érosion.

Une cartographie réalisée d’ici quatre ans

Cette adhésion à la liste va permettre à la commune d’avoir des outils opérationnels de l’Etat pour limiter le droit à bâtir dans les zones concernées. Le gouvernement l’aidera également à mettre en place, via des subventions, « des études du phénomène pour avoir plus de connaissances sur le sujet et ainsi mieux gérer l’évolution du trait de côte ». Après ces études, une cartographie doit être réalisée d’ici quatre ans.

Le directeur général des services d’Eze ajoute : « On a été étonné de voir que nous étions la seule commune des Alpes-Maritimes, et l’une des rares proches de la Méditerranée, à adhérer à ce dispositif [la majorité des municipalités sur la liste se situent sur la côte Atlantique]. Pour nous, c’est un sujet qui concerne tout le monde. On pensait être dans une démarche globale. »

Sept villes du littoral étaient concernées comme « plus vulnérables »

En effet, une pré-liste de 864 communes « plus vulnérables » a d’abord été établie par le gouvernement en fonction des biens immobiliers et des activités économiques exposés aux risques de submersions marines. Les mairies ont ensuite été sollicitées pour rejoindre, ou non, ce dispositif. « On a consulté les 16 communes qui sont sur le littoral maralpin, détaille Arnaud Fredefon, chef du service maritime de la Direction départementale des territoires et de la mer. Sept d’entre elles étaient considérées comme davantage concernées par ce phénomène de recul de rivage et avec des bâtiments à proximité immédiate de la côte, deux conditions pour faire partie du décret. »

Pour lui, si seule Eze a accepté, c’est parce que les autres communes « ont été prises de court sur les délais » et qu’elles disposent déjà « de moyens pour observer le phénomène ». Il évoque également des zones « de plus près », elles n’étaient pas « particulièrement adaptées à ce dispositif » par rapport à ce qui avait été observé via les images aériennes transmises au gouvernement.

Des organismes d’observation déjà dédiée à ces questions

D’autres communes, ou regroupement de communes, ont quant à elles, « déjà des organismes d’observations de ce phénomène ». Comme la métropole Nice Côte d’Azur qui a mis en place une agence de sécurité sanitaire et environnementale et de gestion des risques.

Pour Richard Chemla, chargé de la transition écologique à la métropole, cette loi climat est justement « une façon de dire que nous avions raison de créer cette agence. Les experts se réuniront d’ailleurs prochainement pour réfléchir à comment agir face à la montée des eaux. On pense notamment à ce qui se fait aux Pays-Bas avec les pompes à sables, ce dispositif qui consiste à déverser du sable contre la digue afin de créer une sorte de barrière naturelle servant à prévenir le risque d’inondation. »

La liste publiée au Journal officiel doit être révisée tous les neuf ans, mais dans tous les cas, Arnaud Fredefon rappelle que « les villes peuvent adhérer à tout moment au dispositif si elles le souhaitent ».