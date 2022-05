Ce mercredi s’est révélé particulièrement estival. Point d’orgue d’une semaine étouffante, la journée a été marquée par quelques records de thermomètre avec des températures atteignant localement les 30 °C dans l’est du pays. Sur tout le territoire, le soleil a brillé et cet avant-goût d’été n’est pas terminé. Mais cette vague de chaleur présage-t-elle un été caniculaire ? 20 Minutes fait le point.

Difficile de prédire la pluie et le beau temps longtemps à l’avance

Il faut d’abord séparer deux choses : les prédictions précises avec des températures données et les estimations métérologiques à plus long terme. Prévoir qu’il fera 27 °C à Toulouse à une date précise ne peut pas se faire trop en avance. « On ne peut pas aller plus loin qu’une dizaine de jours », explique Fabio d’Andrea, climatologue au Laboratoire de Météorologie Dynamique de l’ENS.

Il existe toutefois des prévisions moyennes sur les trois prochains mois. Météo-France prédit ainsi que pour les mois de mai, juin et juillet, le temps sera probablement plus chaud et plus sec qu’habituellement. Sur l’ensemble de l’Hexagone, l’institut météorologique estime à 50 % la probabilité que les températures soient plus hautes que les normales de saison, à 25 % qu’elles soient conformes et à 25 % plus froides.

Une vague de chaleur « classique », mais « précoce »

« C’est trop tôt : on ne peut pas faire de lien entre ce qu’il se passe maintenant et cet été », confirme Matthieu Sorel, climatologue chez Météo-France. Les prévisions sont donc incertaines, même si un scénario se dessine. De plus, cette vague de chaleur est « une configuration assez classique. On a déjà eu des épisodes chauds lors du mois de mai », souligne l’expert, citant notamment 2017 et 2009. D’ailleurs en 2007 et en 2011, le pays avait subi des épisodes de forte chaleur en mai, suivis d’un été assez frais.

L’épisode actuel est toutefois « remarquable par sa précocité, les épisodes chauds des autres années se situaient plutôt fin mai », remarque Matthieu Sorel. Il n’a cependant pas surpris les experts de la météo qui avait « prédit » son arrivée sur le pays quelques jours avant, rappelle Fabio d’Andrea. Outre un temps particulièrement chaud, les experts du climat ont noté une forte sécheresse pour le territoire : un critère important quand on évoque les canicules.

La sécheresse et la chaleur, grandes amies

Sur les trois prochains mois, « on devrait avoir un déficit de pluie », souligne le climatologue de Météo-France. Or, le pays est déjà en proie à la sécheresse. Lundi, la FNSEA, syndicat agricole majoritaire a alerté : « Aucune région n’est épargnée. Chaque jour qui passe, on voit des sols se craqueler. » Outre le manque d’eau pour les récoltes, la sécheresse pourrait accentuer un épisode de forte chaleur cet été.

« C’est un cercle vicieux : l’évaporation de l’eau des sols a un effet rafraîchissant. Si on se retrouve en situation de sécheresse avant un épisode de canicule, il n’y a pas d’effet rafraîchissant », explique le climatologue de l’ENS Fabio d’Andrea. Si les météorologues ne peuvent pas prévoir d’épisode caniculaire pour cet été, « dans les conditions actuelles, si ça arrive, ça peut être plus grave », souligne-t-il.

« Le changement climatique est bien là »

Et la situation ne risque malheureusement pas de s’améliorer. « On s’attend pour le futur, à de plus en plus de vagues de chaleur et de plus en plus tôt dans l’année », rappelle Fabio d’Andrea. Car « si on ne peut pas dire que cette vague de chaleur est spécifiquement un signe du réchauffement climatique, les canicules de ce type sont cohérentes avec le changement climatique ».

« Le changement climatique est bien là derrière, pour un même épisode, on aura plus chaud », ajoute Matthieu Sorel. Et alors que l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies a annoncé que nous avions une chance sur deux que le seuil de 1,5 °C​, soit temporairement franchi​ dans les cinq ans, la surchauffe de la planète bleue semble loin d’être terminée.