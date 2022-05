A l’approche des beaux jours, exposer son jardin peut devenir source de fierté… Ou de désillusion quand la sécheresse pointe son nez. Pour reverdir un gazon jauni, la « peinture pour herbe » se présente comme une solution à moindres frais. Commercialisée par l’entreprise toulousaine EdenColor, elle s’applique à tous types de végétaux : herbe, mais aussi buis, palmiers ou encore thuyas. « La réparation esthétique est très simple alors que changer une haie abîmée peut être un vrai casse-tête », explique Bertran Brasselet, responsable développement.

Côté professionnels, l’entreprise travaille principalement avec des collectivités, clubs sportifs et paysagistes. Les mairies y voient une aide pour gérer leurs ressources en eau : Béziers, souvent en zone de restriction, limite son arrosage en colorant une partie de ses pelouses durant l’été.

Lutter contre les effets du changement climatique

Le produit est aussi utilisé régulièrement dans le milieu rugbystique, notamment pendant les phases finales de Top 14 et pro D2. Pour la télé, le terrain doit être éclatant et la peinture est parfois la solution de la dernière chance. Comme récemment à Brive, où l’herbe a viré du vert au marron en deux jours. En cause, la pyriculariose du gazon, une maladie liée à un champignon et en augmentation depuis 2019 à cause du changement climatique. Si le cas se présente, Romain Andréac, intendant du Stade Toulousain, reconnaît sans peine qu’il n’hésiterait pas à peindre la pelouse d’Ernest-Wallon.

Le professionnel utilise déjà le colorant EdenColor pour le synthétique et envisage d’étendre au gazon naturel : « L’été, avec les matchs de rugby à XV et à XIII qui s’enchaînent, cela pourrait me permettre de garder un terrain satisfaisant sans utiliser des produits chimiques. Je vois aussi d’autres perspectives, par exemple pour teinter le sable. »

Cinquante nuances de vert

L’acheteur a le choix entre vert (38,5 euros pour cinq litres) et vert foncé (66 euros) ; les deux produits peuvent se mélanger et l’entreprise prodigue des conseils sur-mesure à ceux qui veulent trouver la teinte exacte. Vendue uniquement en ligne, sous forme de concentré à diluer puis à pulvériser, la solution s’applique sur surface sèche pour une accroche optimale. Ensuite, la coloration a pour seule limite la repousse : « Exactement comme chez le coiffeur ! s’amuse Bertran Brasselet. Si le gazon repart, ses racines vont apparaître avec sa couleur naturelle. Trois choix s’offrent au jardinier : laisser tel quel, recolorer ou passer la tondeuse. »

Testé par le laboratoire français indépendant LaboSport, le colorant se compose à 90 % d’eau et de pigments végétaux naturels à base d’algues. « Le reste, ce sont des conservateurs, les mêmes que ceux utilisés dans l’industrie cosmétique, agroalimentaire et pharmaceutique. En plus de l’aspect esthétique, la peinture améliore la photosynthèse et aide la plante à repartir, sauf bien sûr si elle est trop attaquée », précise le responsable. En s’affranchissant de l’industrie phytosanitaire, EdenColor a la législation pour elle : le 1er juillet 2022, l’usage de produits chimiques et autres pesticides, déjà prohibé chez les particuliers, sera interdit dans tous les lieux publics et collectifs.