C’est une décision vivement contestée par de nombreuses associations environnementales, d’élus, de collectivités, de citoyens, qui dénoncent des risques de pollution de la nappe phréatique d’Alsace, la plus grande d’Europe. Mais les travaux en vue du confinement définitif des 42.000 tonnes de déchets dangereux restant au fond de la mine de Stocamine à Wittelsheim dans le Haut-Rhin, devraient cependant pouvoir commencer d’ici à la fin de ce mois de mai.

Annoncé par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique en janvier dernier, le gouvernement souhaite en effet « démarrer au plus vite » les travaux de confinement des déchets « afin d’assurer la sécurité des travailleurs et protéger durablement la nappe d’Alsace ». Des travaux qui devraient s’étendre sur quatre ans. Et cela passe au préalable par des travaux préparatoires de maintenance et de sécurisation minières, qui ne devront cependant pas porter, en attendant une autorisation définitive, « atteinte à la réversibilité du stockage ». Un arrêté du 28 janvier 2022 qui avait en effet mis en demeure la société MDPA, en charge du site de Stocamine, de déposer sous quatre mois un dossier répondant aux exigences du Code de l’environnement pour l’autorisation d’un stockage illimité.

« Le vieillissement et la déformation des galeries ne permettront plus d’assurer la sécurisation du site minier, ni de garantir la possibilité d’y mener des travaux dans des conditions acceptables pour les intervenants au-delà de 2027 », prévenait la ministre. Ainsi, jusqu’à l’été 2023, six barrages, sur les douze prévus en cas de confinement définitif, vont être achevés avec l’injection de plusieurs sortes de béton. Les blocs vides vont être remblayés et une zone de drainage créée. « Chaque barrage est constitué de plusieurs segments en béton et en sel, remplissant toute la largeur de la galerie à fermer (…), et totalisant une longueur d’un peu plus de cinquante mètres » , a précisé MDPA à l’AFP.

Un déstockage total impossible ?

Un confinement « pour toujours » voulu par le gouvernement alors que l’espoir des opposants est d’évacuer le plus possible de déchets présents -mercure, chrome, résidus d’incinération, etc.- avant la fermeture des galeries. Vers un confinement définitif alors que les demandes sur la nature même des déchets stockés interroge encore les opposants qui suspectent « une volonté de dissimulation » et que plusieurs recours sont encore en cours d’examen par la justice administrative...

Pour rappel, près de 95 % des déchets parmi les plus dangereux contenants du mercure ont déjà été extraits du site de stockage entre 2014 et 2017. En 2018, le ministère de l’Ecologie avait également demandé au bureau de recherche géologique et minière une nouvelle étude de faisabilité de déstockage total cette fois de Stocamine, hors bloc numéro 15 victime en 2002 d’un incendie qui avait conduit à la fermeture totale du site trois ans seulement après son ouverture. Un déstockage complet jugé alors infaisable notamment pour des raisons de sécurité des opérateurs… et un coût estimé par MDPH à 472 millions d’euros et 15 ans de travaux.

Un confinement qui fait même aussi l’objet de tentatives de tractations. A l’image de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) qui proposait encore il y a quelques semaines au gouvernement un compromis, naviguant entre une fermeture définitive des galeries dangereuses, jugée inéluctable, comme pour la galerie 15, en échange de l’extraction d’une grande partie du stockage dans les galeries « en bon état », quitte à utiliser de nouvelles technologies comme la robotique. Et pourquoi pas développer une nouvelle filière industrielle de référence, qui pourrait à l'avenir conseiller les autres territoires. En attendant, les travaux commencent ce mardi.