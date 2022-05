Le bilan n’est toujours pas bon. Ce vendredi, la préfecture des Alpes-Maritimes a décidé de prolonger « l’alerte et la vigilance sécheresse » dans le département « en raison des indicateurs de sécheresse et des prévisions météorologiques n’étant pas susceptibles d’entraîner une amélioration significative de la situation », a-t-elle indiqué par communiqué.

Le département a été placé une première fois en « vigilance sécheresse » le 9 mars. Et depuis le 31 mars, 98 communes sont en « alerte sécheresse » à la suite des « données faisant apparaître des débits de certains cours d’eau inférieurs aux seuils d’alerte ». L’arrosage y est interdit entre 9 h et 19 h. Tout comme le lavage des véhicules et des voiries, le remplissage des piscines et spas privés ou encore les jeux d’eaux.

Le bilan de recharge en eau « très déficitaire »

La préfecture rappelle « des gestes simples » pour « maîtriser sa consommation d’eau quotidienne » comme « privilégier les douches, installer des équipements sanitaires économes en eau, faire fonctionner les appareils de lavage à plein, réutiliser l’eau de pluie ».

Le bilan de la saison de recharge en eau du département, qui se déroule de septembre à mars, est « très déficitaire sur la totalité des Alpes-Maritimes, a précisé la préfecture. Le déficit est de 40 % à 60 % par rapport à la normale. »